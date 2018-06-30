SBL》璞園奪冠旅遊超悠閒 麥總順便度蜜月

2018年06月30日 13:11 中時電子報 黃及人

璞園全隊站在越南當地飯店門口合影。(璞園提供)

剛結束5天4夜越南胡志明市奪冠旅遊的桃園璞園男籃隊，可說算是1次相當悠閒的度假，因為他們不只每天幾乎都睡到快中午才起床，連帶把不少出遊行程取消，直接待在飯店內避暑，總教練麥班達更把這次旅遊當作蜜月了！

為了慶祝璞園今年拿下隊史第5冠，球團特地在慶功宴一結束，就領軍前往越南旅行，璞園領隊陳維家董事長也在當地設宴招待大家，不過比起冒著被曬昏的風險，他們寧願選擇待在有冷氣的飯店內游泳、烤肉或喝酒狂歡。

璞園總教練麥班達與新婚妻子享受當地海邊風景。(璞園提供)

璞園全隊享用烤肉美食。(璞園提供)

唯一美中不足之處是，包含戴維斯、簡浩、陳冠全與彭俊諺4名入選中華男籃的國手，必須留在台灣備戰世界盃男籃亞洲區資格賽，無法跟大家一起前往越南同樂，接下來更在7月2日晚間必須贏下出戰日本的晉級關鍵戰役。

結束奪冠旅行之後，璞園隨即準備迎接璞園建築活力籃球訓練營，以及TOYOTA籃球訓練營接連登場，甚至球隊人事也可能出現不小幅度的異動，一切都要等到7月以後，璞園的人事異動狀況才會明朗化，敬請球迷好好期待！

(中時電子報)

璞園球員參觀當地啤酒廠。(璞園提供)