靜宜大學「兒童語言與文學研討會」 連續20年分享各國優良兒童文學作品

2018年06月30日 13:57 中時 陳世宗

靜宜大學英文系退休教授海柏(中)、台文系退休教授趙天儀等專家，長期深耕與貢獻，確立台灣「兒童語言與文學」重要基礎。（陳世宗攝）

「兒童文學是愛的語言，也是世界共通的語言！」靜宜大學全台首創、並連續20年舉辦「全國兒童語言與兒童文學學術研討會」，以跨文化、領域、語言的多元論述，探討兒童語言與文學；期望帶來更多元的優良讀物，傳承研究、奠定深厚的基礎。

靜宜外語學院院長曾麗蓉說，感謝英文系退休教授海柏、台文系退休教授趙天儀等專家，長期深耕與貢獻，確立台灣「兒童語言與文學」重要基礎；讓靜宜能連續20年專研及舉辦「兒童文學」研討會。外語學院不僅培育學生的專業外語能力，期望集結力量，共同耕耘和努力，將以台灣為主體的兒童文學經典作品，推向世界各地，培育更多優秀文學的人才，創作不凡的作品。

靜宜大學「第20屆全國兒童語言與兒童文學學術研討會」邀請全國學者專家逾百人與會，進行專題演講及6篇論文發表。東吳大學日文系副教授張桂娥，在「探索日本兒童文學的文化底蘊：悅讀童書的奇思妙想」專題演講中指出，日本幼兒教育重視軟實力，幼兒園沒有高科技3C產品及教具，但有精心製作的教材。

張桂娥指出，家長幫小孩準備各種尺寸的包包，訓練分類及收納整理的習慣；養成自己獨立手提或肩揹所需的書包、便當袋等上下學的習慣。小孩從零歲起參加運動會，鍛鍊體魄、強健身心靈；課堂會教導笑容與感恩，從種植蔬果、飼養照顧小動物中，瞭解生命由來，學會尊重生命。訓練學生防震抗災的憂患意識，並舉辦與大學一樣的畢業儀式，讓小孩擁有快樂及想像力的童年！

張桂娥以兒童文學大師「宮澤賢治」為例說，他的作品充滿宇宙觀、人生觀以及豐沛想像力，常出現日本中小學課本；並以人物、星光、動植物、異境、時空等作為創作要素，展現色彩、宇宙光景，及透過自然環境，探索人生意義與方向。不僅寓意深遠、耐人尋味，並被譯為各國語言，深受推崇與研究，帶給讀者諸多的思考及想像空間。

「兒童文學是一種表達『愛』的文學！」虎尾科大通識中心講師謝鴻文，分析《他不麻煩，他是我弟弟》、《妹妹的新丁粄》、《長跑少年》3本臺灣少年小說作者，對身心障礙者的書寫特色。靜宜英文系主任丁玟瑛分享「傾聽李歐李奧尼自傳式繪本中的畫中話」。

台中教育大學美術學系教授蕭寶玲、靜宜社工系講師李惠加及專家學者，以「春天在哪兒呀？試問楊喚兒童詩畫中─身體的各位」、「《我們的樹》和《艾莉絲的樹》的研究」、以「兒童奇幻文學《法柏哈溫》小說人物研究」、「迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》中的生態論述」等精彩主題發表論文；藉由與談人及發表人的深度對話，啟發更多創意與思考，賦予兒童文學未來發展更深的期許。

(中時 )