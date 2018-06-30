世足花絮》俄國交通把阿根廷球迷搞瘋了 陸球迷：讓我們辦世界盃吧

2018年06月30日 14:08 中時電子報 張達智

俄羅斯世界盃足球賽進入16強大戰，台灣時間今（30日）晚率先登場的是阿根廷與法國之戰。不過現在人在俄羅斯的阿根廷球迷卻快要瘋掉，因為他們手上有16強球票，但卻沒有車票去看比賽！

為什麼會這樣呢？因為阿根廷球迷原先預期自己的球隊會以小組第一晉級，若是這樣，16強比賽的地點將是聖彼得堡，因此大批阿根廷球迷聚集在此。豈料阿根廷驚險以小組第二晉級，比賽地點換到了喀山，喀山與聖彼得堡相距1200公里，開車約需20個小時。

據新浪體育報導，聖彼德堡到喀山的火車一天只有一趟，而且需要大概22小；飛機每天直飛的只有兩三班。但是最近幾天從聖彼德堡到喀山 的火車票與機票全部售光，一些買到球票的阿根廷球迷最後拚了，搭uber從彼得堡趕去喀山。而且喀山的旅館已經全部訂不到，只能去找民宿碰運氣。

新浪體育記者對於俄羅斯的運輸能力竟然如此有限，覺得無法想像。大陸球迷回應，「俄羅斯那麼大國家，那麼少人口，世紀杯這一個月怎麼可能滿足所有人需求」；也有球迷認為「這不是基建的問題，因為平時這些航班火車已經足夠了。問題出在組織能力上， 預測到如此大的臨時客流，應該有加班的飛機火車大巴。」

另外也有球迷向國際足總（FIFA）喊話：「中國基建好、交通便利、氣候宜人的地方一大把、民眾對足球熱情高，總結一句，除了足球不行、其他都行，讓中國舉辦一屆世界盃吧！！」

(中時電子報)