好威！手機沒馬上調飛航模式 空姐將5人趕下飛機

2018年06月30日 14:11 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

乘客搭機惹火空姐，小心被趕下機！一位非洲裔女性日前搭乘達美航空班機，沒在第一時間將手機調為飛航模式，而與空服員發生爭執，最後連同一旁幫虵辯護的其他4位乘客，全被請下飛機。被趕下機的苦主說，因為空姐感到「不安全」，他們被丟包在機場，且未獲得該航空公司提供酒店住宿。

綜合外媒報導，來自紐約的羅賓．羅傑斯（Robyn Rodgers）在社交媒體貼文說，本月23日，她搭乘達美航空4527航班被「被不公平地趕下」，原因是一名空姐指稱她未將手機調為飛航模式，會導致該飛航不安全。

羅傑斯表示，飛機起飛前，空姐要求正在使用手機的她將手機設置為飛航模式，空姐站在她身邊等她選擇手機設置。

「我告訴她，我知道如何打開飛航模式，你不必站我身邊，」羅傑斯說，沒想到空姐神情激動地表示，「如果你這樣做，我們回到大門，然後你可以下機。」隨後，羅傑斯舉起電話向她展示飛機的運行模式。

「然後她指責我，在被告知多次這樣做後才調整，」羅傑斯說，但「她只問過我一次。」見空姐與羅傑斯互相爭執，一名男子挺身而出，表示羅傑斯有照做，他親眼目睹經過，沒想到空姐回覆他，「你也想留下來嗎？這樣態度的人都得馬上離開，我零容忍。」結果總共有4位乘客加一位孩童與羅傑斯一起被趕下飛機。

對整起事件，有網友批評空姐的反應是「種族主義」，她居高臨下的態度令人遺憾；另有人寫道：「這是空服員直接欺淩的手段。你順從了，其他乘客冷靜地為你作證，但她用大棒在你們身上揮舞。」

該航空公司表示，現正審查該航班的報告，也將與當事人接觸，以了解事情經過。不過，羅傑斯27日表示，被迫停留的乘客沒獲得酒店住宿的提供，雖然如此，她「感謝壓倒性多數的支持和善意」。

(中時電子報)