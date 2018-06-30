才爆王寶強有新歡 馬蓉再罵他冷血「把孩子視同物件」

2018年06月30日 13:59 中時電子報 蔡曉婷

34歲大陸男星王寶強2年前驚爆妻子馬蓉與經紀人宋喆過從甚密，宣告離婚，近日馬蓉首次受訪，反抖出王寶強根本才是出軌一方，且有家暴前科，對離婚判決女兒跟她、兒子跟王寶強不服的她，昨(29日)晚上發長文指責王寶強將小孩當作物件冷血，「為了孩子，我請求你做一個有溫度的父親！」

馬蓉日前受訪反轉否認與宋喆有不正當關係，稱兩人之間就是同事，反倒是王寶強在外面與一名劉姓女子有曖昧，兩人曾一起過七夕，該女還被劇組人員稱為「導演女朋友」，令馬蓉心死，對於兒子監護權被判給王寶強，馬蓉十分不滿又無奈，昨晚發文說十分傻眼，只能對兒子說：「寶貝，對不起，媽媽沒有能力把你留在身邊……」。

馬蓉話鋒一轉，自認已做好協商準備與王寶強對話，怎料王寶強從頭到尾都不肯親自出面，總派別人跟馬蓉溝通，使她氣著說兒子過去8年每次生病、生日，王寶強都不在，在最後即將接走兒子的時刻，也不願用心先跟小孩溝通，「如同一個物件，拎包帶走就可以了」。

馬蓉更爆料，王寶強不願馬蓉離婚後還跟他住在同一個小區，「你甚至威脅我，如果租住進來，你就要帶走兒子轉學搬走」，種種細節令馬蓉難以信任王寶強能順利交接做好父親責任，最後痛批：「我想告訴你：明星當不了一輩子，父親才是你一生始終不變的角色！為了孩子，我請求你做一個有溫度的父親！」

(中時電子報)