世足》換人也要問梅西？阿根廷教頭駁斥

（設計對白）桑保利：「現在換阿圭羅好嗎？」梅西：「准！」（路透）

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中時電子報
／綜合報導

阿根廷今晚要在16強淘汰賽對決法國，總教練桑保利（Jorge Sampaoli）被質疑早已失去威信，前役對奈及利亞在終場前換上前鋒阿圭羅（Sergio Aguero），甚至被媒體懷疑是隊長梅西（Lionel Messi）的意思，讓桑保利在記者會嚴正澄清。

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媒體有此懷疑，是因為桑保利換上阿圭羅之前，的確與梅西有過短暫的討論。桑保利則說：「我記得當時的狀況，但那是我和球員的個人對話，不會在這裡公布出來。但事情不是你們說的那樣，我們有好幾個攻擊計畫，我只是跟梅西溝通說，我們要使用賽前演練過的一個計畫了，就是這樣而已。」

阿根廷本屆世足賽踢得跌跌撞撞，桑保利成為眾矢之的，即使驚險挺進16強，要他下台的聲浪仍未停歇。桑保利也嘴硬的說，不論能否擊敗法國、晉級8強，他都沒有辭職的計畫。

「我有合約的，」桑保利說：「我在這裡很開心，即使這個工作並不好幹，但我會奮戰到底。」

桑保利在賽前記者會強調自己不會辭職。（美聯社）

對法國之戰，桑保利強調阿根廷必須控制比賽，否則比身體對抗，法國的迅速反搶並透過格里茲曼（Antoine Griezmann）與吉魯（Olivier Giroud）發動的快攻反擊，會讓阿根廷遇到大麻煩。

「我確信法國有計畫要封鎖梅西，但我們也有讓他發揮能力的計畫，看看誰的計畫奏效吧，」桑保利說：「他是世界上最棒的球員，但我們也有其他人能夠給法國製造麻煩。」

(中時電子報)

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