年改未提高小英滿意度 吳子嘉：民調顯示民眾無感

2018年06月30日 14:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

由於7月1日軍人年改即將上路，《美麗島電子報》做此次國政民調上，詢問「年改是否有影響到軍公教人員」，有25%認為有影響，但高達七成的受訪者認為沒影響。《美麗島電子報》董事長吳子嘉於政論節目表示軍人年改是蔡英文最重要的政策，然而民調結果的顯是卻是令人失望，因為民眾並沒有太大的感覺。

《美麗島電子報》日前針對國政做了民調，結果顯示總統蔡英文的執政滿意度為25.8%，不滿意62.3%；而35.7%受訪者滿意行政院長賴清德的施政表現，但也有45.1%表示不滿意。由於7月1日軍人年改即將上路，《美麗島電子報》對此詢問「年改是否有影響到軍公教人員」，有25%認為有影響，但高達七成的受訪者認為沒影響。

宅神朱學恒於政論節目《年代向錢看》表示賴清德和行政院政務委員林萬億堅持軍改要在7月1日上路，但卻沒給相關政府機關足夠的時間處理，導致退休俸處分書寄錯又算錯，出了大包，給了八百壯士造勢的機會，並影響賴清德的信任度。

吳子嘉也補充軍人年改是蔡英文在這個月內最重要的政策，然而民調所顯示的結果卻令人失望，因為大多民眾沒有太大的感覺。有七成的受訪者認為沒有受到影響，這七成所顯示的是，軍改是一個重要的改革議題，但蔡政府沒有讓這議題發酵出來，雖然小英民調未再下跌，但也沒有因軍改而有所上升。

(中時電子報)