年改未提高小英滿意度 吳子嘉：民調顯示民眾無感

《美麗島電子報》董事長吳子嘉於政論節目表示軍人年改是蔡英文最重要的政策，然而民調結果的顯是卻是令人失望，因為民眾並沒有太大的感覺。（總統府）

友善列印
中時電子報
/整理報導

由於7月1日軍人年改即將上路，《美麗島電子報》做此次國政民調上，詢問「年改是否有影響到軍公教人員」，有25%認為有影響，但高達七成的受訪者認為沒影響。《美麗島電子報》董事長吳子嘉於政論節目表示軍人年改是蔡英文最重要的政策，然而民調結果的顯是卻是令人失望，因為民眾並沒有太大的感覺。

《美麗島電子報》日前針對國政做了民調，結果顯示總統蔡英文的執政滿意度為25.8%，不滿意62.3%；而35.7%受訪者滿意行政院長賴清德的施政表現，但也有45.1%表示不滿意。由於7月1日軍人年改即將上路，《美麗島電子報》對此詢問「年改是否有影響到軍公教人員」，有25%認為有影響，但高達七成的受訪者認為沒影響。

宅神朱學恒於政論節目《年代向錢看》表示賴清德和行政院政務委員林萬億堅持軍改要在7月1日上路，但卻沒給相關政府機關足夠的時間處理，導致退休俸處分書寄錯又算錯，出了大包，給了八百壯士造勢的機會，並影響賴清德的信任度。

吳子嘉也補充軍人年改是蔡英文在這個月內最重要的政策，然而民調所顯示的結果卻令人失望，因為大多民眾沒有太大的感覺。有七成的受訪者認為沒有受到影響，這七成所顯示的是，軍改是一個重要的改革議題，但蔡政府沒有讓這議題發酵出來，雖然小英民調未再下跌，但也沒有因軍改而有所上升。

(中時電子報)

回應賴清德的「缺電」新幹話 黃創夏神打臉
急就章的軍改 老兵嘆退伍軍人不是用完即丟的衛生棉

不被抹黑打倒！侯友宜16：00親上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。