柯南是妳？ 靠一顆痘痘抓包丈夫偷吃 律師都傻眼

人妻靠個一顆痘痘抓包丈夫出軌。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

近日網紅空姐偷吃風波越演越大，夫妻雙方隔空指控彼此，這也讓許多網友套論度破表，男方是因為小孩的話起了疑心，進而揭發空姐妻子外遇，在國外有一名女性揭穿丈夫偷吃真相竟是從「一顆痘痘」，這也讓經手這件案子的律師大讚「根本是福爾摩斯」。

根據外媒報導，土耳其一名律師艾德麥表示，自己接獲一起很厲害了離婚訴訟，女委託人已結婚2年，原本以為與丈夫生活幸福美滿，但沒想到這份平凡的幸福竟被「一顆痘痘」破壞了，原來是妻子在老公換衣服時，突然發現老公被上的痘痘被擠掉了，由於痘痘生長的位置不太可能是自行擠破，她便追問老公「痘痘是誰擠破的？」

沒想到老公竟神色驚慌，解釋不清楚甚至故意岔開話題，讓妻子覺得行跡非常可疑，但妻子決定按兵不動，決定要好好觀察老公的一舉一動，果然，她老公熟睡時，偷看老公手機，果真在老公的通訊對話軟體Whats APP裡，發現老公與陌生女子的親密對話。

妻子表示他們的對話中還提到「我的老婆因為痘痘的是，已經在懷疑我了」，因此這名妻子就這樣「用一顆痘痘」抓到老公外遇，這也讓經手律師艾德麥相當驚訝，表示自己處理過許多離婚官司，但這種案件的曬第一次，她也大讚那名妻子根本就是福爾摩斯。

(中時電子報)

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