葉青林採訪遭拒 馬英九：可惜 台灣不是強調比大陸自由？

2018年06月30日 15:12 中時 周毓翔 、 趙雙傑

前總統馬英九（前右）30日出席王雲五誕辰130週年活動，表示王雲五不僅是一名學者、政治家，更是一名傳奇人物，鼓勵年輕人多多學習王雲五的苦學精神 ，並觀賞他的文物展。（趙雙傑攝）

福建東南衛視記者葉青林申請到台灣採訪被拒，前總統馬英九今天中午參加國民黨立委所舉辦的暑期營隊「青島東沒有派對」時，被學生問及此事，馬英九認為很可惜，台灣不是強調比大陸自由？這樣做會被懷疑，大陸記者來台報導台灣實況對台灣有利，政府應該再考慮一下。

馬英九認為，大陸如果有記者來報導台灣實況，這對大陸同胞了解台灣是有幫助的，且台灣不是自己強調比大陸自由？這樣做會引發懷疑，他不希望政府這樣做，也許政府認為大陸對台太過分，忍無可忍，但涉及新聞自由還是太敏感，且他如果來台報導台灣其實對台灣有利，應該可以再考慮一下。

也有學生在場拱馬英九再選一次總統，學生向馬英九說，「如果你再選總統，一定會投給你」，馬英九則尷尬地說，「這個問題，我就不回答了」，現場笑翻。

有馬來西亞僑生緊接著追問，馬來西亞前總理馬哈迪也是回鍋重任首相，若馬英九可以回鍋再任總統，能把台灣帶到什麼方向？馬英九則笑著說，「是要我學馬哈迪嗎？但是他92歲，我才68歲」，現場又一陣歡笑。

(中時 )