葉青林採訪遭拒 馬英九：可惜 台灣不是強調比大陸自由？

前總統馬英九（後右）30日出席國民黨立委在立法院舉辦的「青島東很多派對」第3屆國會青年體驗營演講，向大家分享他從政的經歷，受到與會青年學子熱烈歡迎。（趙雙傑攝）

友善列印
中時
前總統馬英九（前右）30日出席王雲五誕辰130週年活動，表示王雲五不僅是一名學者、政治家，更是一名傳奇人物，鼓勵年輕人多多學習王雲五的苦學精神 ，並觀賞他的文物展。（趙雙傑攝）

福建東南衛視記者葉青林申請到台灣採訪被拒，前總統馬英九今天中午參加國民黨立委所舉辦的暑期營隊「青島東沒有派對」時，被學生問及此事，馬英九認為很可惜，台灣不是強調比大陸自由？這樣做會被懷疑，大陸記者來台報導台灣實況對台灣有利，政府應該再考慮一下。

馬英九認為，大陸如果有記者來報導台灣實況，這對大陸同胞了解台灣是有幫助的，且台灣不是自己強調比大陸自由？這樣做會引發懷疑，他不希望政府這樣做，也許政府認為大陸對台太過分，忍無可忍，但涉及新聞自由還是太敏感，且他如果來台報導台灣其實對台灣有利，應該可以再考慮一下。

也有學生在場拱馬英九再選一次總統，學生向馬英九說，「如果你再選總統，一定會投給你」，馬英九則尷尬地說，「這個問題，我就不回答了」，現場笑翻。

有馬來西亞僑生緊接著追問，馬來西亞前總理馬哈迪也是回鍋重任首相，若馬英九可以回鍋再任總統，能把台灣帶到什麼方向？馬英九則笑著說，「是要我學馬哈迪嗎？但是他92歲，我才68歲」，現場又一陣歡笑。

(中時 )

大馬僑生拱回鍋參選 馬英九笑答：馬哈地92歲 我才68歲
年改未提高小英滿意度 吳子嘉：… 談空汙 韓國瑜：錯誤能源政策讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。