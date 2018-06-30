談空汙 韓國瑜：錯誤能源政策讓半個台灣「用肺發電」

2018年06月30日 14:47 中時電子報 邱文秀

國民黨副主席郝龍斌（右起）、黨籍台中市長參選人盧秀燕、高雄市長參選人韓國瑜、立委陳宜民合體造勢，與大林蒲鄉親座談，暢談空汙及遷村議題。（柯宗緯攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕昨南下連線韓國瑜，兩人政見主打「抗空汙」，力拼「藍天政策」逆轉勝，盧秀燕還特地帶來台中號稱清肺抗空污的豬血湯，要和韓國瑜拼經濟的滷肉飯組成台灣最強小吃。韓國瑜方才在臉書發文，他說，所謂「德不孤、必有鄰」，但現在的台灣則是「空氣汙、必有鄰」，一個錯誤的能源政策讓大半個台灣都在用肺發電。

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕、立委陳宜民29日為黨籍高雄市長參選人韓國瑜造勢，營造藍軍大團結氣勢。眾人首站抵達小港區大林蒲鳳林宮參拜，旋即轉往小吃店大啖「豬血湯」，盧秀燕笑說現在小吃最佳絕配是「滷肉飯配豬血湯」。

韓國瑜在臉書發文表示，這週五來到小港區大林蒲與當地居民交流確實感受到他們的空汙與遷村問題亟待相關單位盡速解決，畢竟讓市民安居樂業就是市府的基本職責。所謂「德不孤、必有鄰」，但現在的台灣則是「空氣汙、必有鄰」，一個錯誤的能源政策讓大半個台灣都在用肺發電。

韓國瑜說，無論是高雄、還是台中，一碗滷肉飯加一碗豬血湯，不只是一句玩笑話，而是當前人民的真實需求，期待與盧秀燕為大家一起拚經濟、治空汙，讓人民為自己掙一口氣，不用再靠豬血湯清肺了。網友也紛紛留言幫韓國瑜加油打氣，希望韓能順利當選為高雄解決空汙問題。

(中時電子報)