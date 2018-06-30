吳伯雄嘆兩岸不能再這樣下去 愛台灣不是自己喊爽的

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中時

前國民黨主席吳伯雄今天出席中華海峽兩岸客家文經交流協會會員大會。吳伯雄表示自己剛去了一趟大陸，這趟走了寧夏、甘肅參加伏羲氏祭典。他感嘆兩岸關係不能再這樣下去，台灣每個政黨都說愛台灣，但是那是講給自己爽的話，但是拿得出去拿不出去？台灣應該要拿出主張，要有中心思想，否則跟大陸交流會越來越邊緣化。

吳伯雄指出，他此行也見了甘肅省書記林鐸、寧夏回族自治區委員會書記石泰峰，後來他也到上海與上海市書記李強聊到大陸惠台31政策，上海還增加到55項，吳說他當面向這些人確認到底是口號還是會落實，對方一再強調「一定要落實」，吳伯雄認為這就是正確方向、和平發展的方向，而不是武力對抗的方向。

吳伯雄表示，兩岸政府跟政府，海基會海協會的管道幾乎已經斷了，這是非常危險的，因此民間的來往非常重要，透過來往把彼此的善意傳達過去，不要讓人民跟人民發生誤會，發生敵意，也希望客家經貿交流協會能夠發揮更積極發揮作用。

吳伯雄說，心態上要了解現在的情形，也願意維護台灣的尊嚴，跟對岸做對等交流，而不是單向的麻煩人家，要把對等交流透過經貿文化訪問來表示，「兩岸關係不能再這樣下去了。」

吳伯雄認為，在台灣不管什麼黨都會說愛台灣，問題是怎麼樣的愛才對子孫、對台灣有利，「是講給自己爽的話，拿得出去拿不出去？」是可以理性討論的，大家都愛台灣，但是應該用正確的方式愛台灣，目前大陸方面有他們的原則跟政策方向，所以我方更需要拿出我們的主張，能夠讓他們對等對待我們，「如果沒有中心的思想，將來跟大陸的交流會越來越邊緣化。」

(中時 )

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