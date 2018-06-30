白宮貿易顧問：陸借助6大策略進行「經濟侵略」

2018年06月30日 15:15 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國之音（VOA）中文網6月30日報導說，在美國總統川普對大陸及其他國家加徵關稅的做法引發貿易保護主義的批評之際，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）罕見地發表公開演講，介紹他所領導的辦公室甫發表的有關大陸如何在全球進行所謂 「經濟侵略」的報告。在他看來，瞭解大陸的這些策略和做法，有助於美國認識到它所面臨的結構性挑戰。

納瓦洛6月28日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演講，為川普政府的貿易政策進行辯護。他說，川普總統所做的只是讓競技場地保持公平。他說：「川普總統清楚的表示，他是一個自由貿易者。他非常清楚地表示，對於這屆政府來說，自由貿易的意思是，貿易是自由、公平、對等和平衡的。」

據美國之音報導，這位前加州大學爾灣分校的經濟學教授說，在一個理想的世界，即貿易是自由、公平、對等及平衡的世界裡，世界上將是零關稅、零非關稅貿易壁壘、對產業進行零補貼、沒有任何貨幣操縱或是貨幣貶值的情況，以及沒有任何使用增值稅不僅來增加收入而且把它當作一個重商主義的工具，把別國的產品擋在門外，使本國產品具有比較優勢的情況。

但是他說，由於世界各國並沒有進行自由、公平、對等及平衡的貿易，而美國的關稅和非關稅貿易壁壘又是全球最低的，這就導致美國每年與其他國家存在大約0.5兆美元的貿易逆差，而在大家都認可的「李嘉圖自由貿易模型」裡，持續的貿易逆差是不應該發生的。

納瓦洛在哈德遜研究所發表公開演講，主要目的是介紹他所領導的白宮貿易與製造業政策辦公室，最近甫發布的有關大陸在全球進行所謂經濟侵略的報告。他指出，「經濟侵略」（economic aggression）的說法並不是出自他，而是出自川普政府去年底發表的國家安全戰略報告。

他展示了一份列舉大陸對美國經濟與國家安全造成損害的六大策略，以及50多種行為、政策與做法的圖表。這六大策略包括：保護大陸的本土市場免受進口產品的競爭、擴大大陸在全球市場的占有率、確保並控制全球的核心自然資源、主導傳統的製造業、從美國與其他國家收購關鍵的技術和智慧財產權以及獲得推動今後經濟增長及國防工業發展的新興高科技產業。

美國之音指出，納瓦洛也描述了大陸進行經濟侵略的具體做法，其中包括繁瑣的行政審批與許可程序、通過反壟斷法進行敲詐、強迫使用大陸的品牌、貨幣操縱與貶值、網路間諜活動、把大陸的國營企業打造成龍頭企業以及向開發中國家設置債務陷阱等等。

這位深得川普總統信任的貿易顧問說，大陸的這些政策與做法大部分是在國際貿易秩序的邊界之外，也就是說，它們是世界貿易組織等多邊貿易體系所對付不了的。他還表示，川普政府正在謀求改革國際貿易體系，因為現有的很多規定不合理。他舉例說，世貿組織中有關最惠國待遇的政策，允許其他國家徵收高關稅而讓美國保持低關稅。

納瓦洛說，這份本著實事求是的精神、在很多美國政府文件的基礎上完成的報告，凸顯了美國所面臨的挑戰。他說：「如果這份圖表準確地描述了中國政府的產業政策、行為與做法，如果這是事實的話，那麼你可以理解，在建立一個對大家都有好處的貿易體系方面，我們在邁向一個更為有利位置的過程中所面臨的結構性挑戰。」

納瓦洛說，這是因為，在你進行談判時，哪怕你成功的解決了這其中的25個問題，你還有剩下的25個問題。

據美國之音報導，曾任美國助理貿易代表的貿易問題專家藍迪（Stephen Lande）在會後接受美國之音採訪時，談到了他對這份報告的看法。他說：「基本上，他所說的有一定道理。的確，我們需要研究中國的做法，我們得與他們進行談判。如果這些做法沒有被世界貿易組織所涵蓋，我們得確保有一個公平的競技場地。但在另一方面，自從加入了世貿組織後，中國對它的貿易體系做出了很多調整。而這份報告沒有怎麼談及這方面的細節情況。我的看法是，這裡有問題，這裡有挑戰，但是只是說一方所有東西都是不好的，另一方什麼都是好的，並不能解決問題。」

不過，哈德遜研究所中國策略中心主任白邦瑞博士（Michael Pillsbury）認為，這份報告相當重要，提出了大陸進行經濟侵略的實實在在證據。他在介紹納瓦洛時說，報告不僅引用了美國政府部門的文件，而且包含了以前沒有公開的一些訊息。他說：「這份報告看來包含了不少可能來自美國情報部門以前沒有解密的新訊息。」

這位著有《百年馬拉松：中國取代美國稱霸全球的秘密戰略》的中國通還表示，這份報告的根本前提在歐巴馬政府時期就提出了。他說，在2017年1月，歐巴馬政府發表了一份有關大陸半導體業的報告，其中涉及了大陸侵犯智慧財產權以及技術轉讓的問題，只不過當時歐巴馬總統即將卸任，因此報告沒有引起多大的關注。

上個星期剛去過大陸的白邦瑞說，這份報告在大陸沒有任何報導，反證了納瓦洛領導撰寫的這份報告切中了要害。

(中時 )