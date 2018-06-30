KC-Z匿蹤加油機外型亮相 可伴隨F-22、F-35進入敵區

美國亞特蘭大航太展上，所曝露的KC-Z匿蹤加油機外型。(圖/Guy Norris的推特)

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中時電子報

美國亞特蘭大航太學術會議上出現了一個匿蹤加油機的概念模型，外表結合了三角飛行翼和傳統管狀機身兩種設計，使它像是滑鼠箭頭再加上機翼與V型垂直尾翼。

防衛部落格(defence-blog)引用航太技術週刊的編輯蓋伊．諾里斯(Guy Norris)在自己推特上所公布的內容，上頭張貼了新匿蹤加油機概念模型。

推特上寫道，這是美國空軍在2016年提出了「KC-Z」匿蹤加油機的計劃之後，提出的最新概念模型，KC-Z計畫的目的是讓加油機可以與F-22、F-35這樣的匿蹤戰機，一同飛入危險的空域以支持作戰，如此可以在危險地帶有更充裕的作戰時間。

洛克希德-馬丁公司自己設備的KC-Z加油機，外型與美國空軍技術實驗室的造型不同。(圖/洛馬公司)

不過，目前沒有關於該架模型的詳細信息，以及該計劃的參與者，也不清楚這外型是哪家軍事公司設計的，洛馬公司在去年的航太展也有提出自己的KC-Z模型，與亞特蘭大會議上的這架很不同，應該不是相同團隊。

(中時電子報)

文章來源：New design of stealth tanker aircraft unveiled at conference in Atlanta

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