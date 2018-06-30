期望明年服役 俄空軍首購12架新蘇愷57戰機

2018年06月30日 15:12 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，俄羅斯國防部副部長克里沃盧奇科（Alexey Krivoruchko）宣佈，空軍已與蘇霍伊集團（Sukhoi）簽約，首次採購12架最新的蘇愷57戰機（Su-57 Stealth Fighters），戰機將在遠東地區的阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）進行生產。

副部長表示，合約已簽訂，而空軍也期待能盡快取得戰機，雖未明確指出交付時間，但從先前聯合航空集團（United Aircraft Corporation）主席的預估，蘇愷57很可能在明年（2019）能大批投入服役。

美軍與盟友的F-35戰機，在蘇愷57戰機大量投入服役後，也將成為比較的對象。（圖/美國空軍）

由蘇霍伊航空集團主導研發設計、俄羅斯新一代匿蹤戰機蘇愷57，目前仍在試飛測試階段，預計在2019年能全面編制入空軍與海軍。定名以前，外界多半稱之為T-50戰機，曾祕密前往敘利亞進行實戰測試，並在俄羅斯各大重要閱兵作為壓軸亮相。

Вооружённые силы России получат 12 новых Су-57 в ближайшее время https://t.co/DomxKUTFmV pic.twitter.com/Crx3FrkMg8 — RT на русском (@RT_russian) 2018年6月30日

蘇愷57屬於單座戰機，巡航速度最快能達1.6馬赫、最大航程則有3,500公里，有一具30mm的GSh-301機炮、共有約16個飛彈掛點，可掛載空對空、空對海、空對地等多款飛彈。單架預估售價約為1.3億美元（約39億台幣）。

事實上，從8年首次試飛後，俄羅斯這款新型戰機，早已被派往敘利亞戰場小試身手。未來全面服役增產後，也將讓美俄兩大強權軍武競賽的煙硝味再起，美軍及盟友的F-35戰機（F-35 Lightning II）和俄羅斯的蘇愷57，究竟孰強孰弱，恐怕也將成為各分析家或軍迷之間最大的「比較」話題了。

(中時電子報)