大馬僑生拱回鍋參選 馬英九笑答：馬哈地92歲 我才68歲

前總統馬英九（見圖）30日出席國民黨立委在立法院舉辦的「青島東很多派對」第3屆國會青年體驗營演講，向與會的青年學子們分享他從政的經歷。（趙雙傑攝）

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中時電子報
前總統馬英九（左）30日出席國民黨立委在立法院舉辦的「青島東很多派對」第3屆國會青年體驗營演講，向與會的青年學子們分享他從政的經歷，結束後並和大家一起用餐繼續討論。（趙雙傑攝）

前總統馬英九人氣翻升，許多人要他回鍋參選，對此他總不回應。今（30）日他出席活動發表演講，又被與會的大馬學生問到此事，他笑說，你要我學馬哈地嗎？他並意有所指地說，馬哈迪92歲，我才68歲。

自由時報報導，馬英九今早出席國民黨立委舉辦的國會青年體驗營，暌違多時再踏進立法院，馬英九坦言會有些緊張。馬指出，在總統8年任內沒來過國會，3年前雖表達意願到立法院報告馬習會的內容，但被當時在野的民進黨拒絕。不過，他說自己雖沒當過立委，在擔任從研考會主委、陸委會副主委、法務部長任內，都曾到立法院備詢，立法院對他並不陌生。

在演講中馬英九接受現場學生提問，有學生拱他再出來選總統，一定會投他一票，也有來自馬來西亞的僑生追問，希望他回鍋參選總統，馬英九立刻笑回，「你要我學馬哈地

嗎？」接著他又意有所指地補充，馬哈地92歲了，但他才68歲。

92歲馬哈地（Mahathir Mohamad）是馬來西亞前首相，今年5月他回鍋參選，一舉打敗原任首相納吉，贏得馬來西亞大選，成為馬國有史以來最高齡的領導人。

(中時電子報)

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