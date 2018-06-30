大鬧日本機場 行政院上班台女喊冤：「我中度肢障」

2018年06月30日 15:25 中時電子報 張國欽

一名台灣女子日前從日本名古屋搭機返台時，因行李超重不能接受要多付費用，怒罵日本地勤「白癡」，還對現場看不下去的台灣旅客嗆「我在行政院上班」、「你們這些貧民台灣人」，在國外丟台灣人臉行逕，遭社會大眾撻伐。這名女子事後在《臉書》發文聲稱，她是中度肢障，是捷星航空百般刁難殘障旅客才會生氣。

台女當時在日本機場為了行李運費，與航空公司地勤人員發生爭執。（圖／翻攝自爆料公社）

這名台女在《臉書》發文指出，她是中度肢障，而捷星航空對殘障手杖及手用皮包登機的秤斤論價搶錢行為「名揚國際」，當天她帶著皮包、拐杖、手提行李7公斤，也確認行李重量是30公斤，且已在台灣刷卡繳費，但是日本捷星航空櫃檯，卻要收她超重手提行李7公斤日幣10500元(約2700新台幣)，「我很生氣，你的搶銭理由與契約買賣不符」。

她氣說，為什麼一位60歲殘障老人，連手杖也要收費，還有她委託朋友在法國購買的Lv包包，要價3萬台幣，且相當重，裡面有急救的用品、及藥物及補妝禮儀化妝品、手機、預備電池，捷星航空除了多扣免費手提7公斤行李，還要扣繳皮包費用、拐杖也是要計算、還有我的午餐及晚餐也須補繳罰款，讓她當場自願放棄。

這名台女抗議捷星航空公司沒有用同理心去保護病人，他已將臉書貼文已經委託民航局調查。」。

許多網友看到發文不但沒同情，還指責留言「都沒有人覺得一個中度肢障的高級軍公教的非台灣省人女子，一個人弄個30公斤up行李到處晃晃，搭廉航然後怪廉航搶錢，好像有哪裡怪怪的？」、「一下在行政院上班裝天龍，一下中度肢障去日本爽爽玩，妳搞的我好混亂！」、「行李超重和年齡肢障有和關係？」

(中時電子報)