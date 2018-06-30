大鬧日本機場 行政院上班台女喊冤：「我中度肢障」

自稱在行政院上班的台女，對於日前因為拒付超重運費大鬧日本機場一事發文稱，她是中度肢障，航空公司沒有同理心。（圖／取自當事人臉書）

友善列印
中時電子報

一名台灣女子日前從日本名古屋搭機返台時，因行李超重不能接受要多付費用，怒罵日本地勤「白癡」，還對現場看不下去的台灣旅客嗆「我在行政院上班」、「你們這些貧民台灣人」，在國外丟台灣人臉行逕，遭社會大眾撻伐。這名女子事後在《臉書》發文聲稱，她是中度肢障，是捷星航空百般刁難殘障旅客才會生氣。

台女當時在日本機場為了行李運費，與航空公司地勤人員發生爭執。（圖／翻攝自爆料公社）

這名台女在《臉書》發文指出，她是中度肢障，而捷星航空對殘障手杖及手用皮包登機的秤斤論價搶錢行為「名揚國際」，當天她帶著皮包、拐杖、手提行李7公斤，也確認行李重量是30公斤，且已在台灣刷卡繳費，但是日本捷星航空櫃檯，卻要收她超重手提行李7公斤日幣10500元(約2700新台幣)，「我很生氣，你的搶銭理由與契約買賣不符」。

她氣說，為什麼一位60歲殘障老人，連手杖也要收費，還有她委託朋友在法國購買的Lv包包，要價3萬台幣，且相當重，裡面有急救的用品、及藥物及補妝禮儀化妝品、手機、預備電池，捷星航空除了多扣免費手提7公斤行李，還要扣繳皮包費用、拐杖也是要計算、還有我的午餐及晚餐也須補繳罰款，讓她當場自願放棄。

這名台女抗議捷星航空公司沒有用同理心去保護病人，他已將臉書貼文已經委託民航局調查。」。

許多網友看到發文不但沒同情，還指責留言「都沒有人覺得一個中度肢障的高級軍公教的非台灣省人女子，一個人弄個30公斤up行李到處晃晃，搭廉航然後怪廉航搶錢，好像有哪裡怪怪的？」、「一下在行政院上班裝天龍，一下中度肢障去日本爽爽玩，妳搞的我好混亂！」、「行李超重和年齡肢障有和關係？」

(中時電子報)

轉彎大車視線死角 單車婦遭捲車… 公車離奇撞路邊 撞倒10台機車幸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。