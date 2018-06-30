口蹄疫拔針7月上路 中市動保處籲業者落實防疫措施

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台灣本島、澎湖及馬祖地區偶蹄類動物！將於7月1日起全面停止注射口蹄疫苗，即所謂「拔針」，如1年內無出現案例，即可向世界動物衛生組織（OIE）申請恢復非疫區。台中市動物保護防疫處表示，市府在肉品市場均派駐人員監督運豬車輛消毒工作，及豬場與肉品市場的血清監測，也呼籲豬場做好防疫措施，共同讓台灣朝恢復非疫區努力。

動保處表示，台中市養豬戶約260戶，豬隻約13萬頭，台中配合中央政策，在停止施打疫苗實施前，積極督導疫苗注射，每月完成口蹄疫疫苗注射率90％以上，也辦理獸醫師及農民教育訓練，並在台中市肉品市場進行哨兵豬口蹄疫病毒環境監測。

動保處每月加強畜牧場訪視，平均達50場，也會同防檢局區域聯防小組機動性赴豬場查核口蹄疫苗注射情形。為防範口蹄疫，動保處於台中市肉品市場及大安區肉品市場均派駐人員，負責監督運豬車輛消毒工作，並進行口蹄疫案例模擬演練；停止施打疫苗後，也會持續進行豬場與肉品市場的血清監測。

動保處表示，7月1日起拔針新政上路，而自7月9日起，家畜送肉品市場及屠宰場，均需檢附畜主家畜健康聲明書，如後續拍賣及屠宰過程發現口蹄疫病例；將依《動物傳染病防治條例》規定，裁罰5萬至100萬元罰鍰，且撲殺不補償。

(中時 )

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