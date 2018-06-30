影》戴資穎5連勝「印度一姐」 挺進馬來西亞冠軍賽

2018年06月30日 15:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

恭喜世界球后戴資穎殺入大馬公開賽女單決賽，來看看她對辛度如何拿下賽末點~~

馬來西亞公開賽30日進行準決賽，「世界球后」戴資穎在女單4強對上世界排名第3的「印度一姐」辛度，小戴拿下首局後，次局從0比5開局拚逆轉，卻功虧一簣，所幸決勝局穩住，終以21比15、19比21、21比11拿下對戰5連勝，漂亮殺入冠軍賽。

大馬公開賽往年都於4月舉行，今年新賽制移至6月，小戴去年所獲積分已於今年4月扣除，這次參賽分數都是淨賺。而世界第2的山口茜提前落馬，小戴現在又擺平世界第3的辛度，對鞏固球后寶座將有極大助益。

身高180公分的辛度曾是戴資穎最頭痛的對手之一，里約奧運也是被辛度淘汰，但前年底在香港公開賽、讓小戴坐上球后寶座的冠軍賽，就是以直落2擊敗辛度，並一舉拉出對戰4連勝。只是兩人上一次在羽球巡迴賽交手，已經是去年11月的香港公開賽。今年1月辛度曾在印度超級聯賽擊敗小戴，但不列入世界羽聯的對戰紀錄。

戴資穎擊敗辛度後接受記者訪問。（讀者提供）

戴資穎首局在6平後連拿4分，以11比9進入技術暫停。隨後辛度追到12比13，但印度一姐此時發球犯規送分，小戴也不囉嗦，連拿4分拉開領先，尤其是17比13領先時，辛度一記長球打到小戴左後方，小戴反拍勾回對角還剛好過網，讓辛度下手救球掛網，手感令人拍案叫絕，也以21比15拿下此局。

次局小戴一開始就以0比5落後，但她穩紮穩打追分，先連拿3分追成7比9，再讓辛度頻頻失誤，反以11比10超前。技術暫停後雙方互相拉鋸，小戴一次後場界內球判斷錯誤，一度以16比18落後，但她立刻以斜線扣殺止血，連拿3分再度超前。可惜19平後小戴連續兩次失誤，讓比賽進入第3局。

儘管第2局應勝未勝，但小戴收拾情緒，決勝局立刻打出水準，4平後就沒再讓辛度追上，包括在13比8領先時，以一波5比0猛攻奠定勝局，拿下生涯對戰第9勝（另3敗）。

(中時電子報)