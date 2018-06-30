家樂福金門店開幕 逾6000人衝場搶購

2018年06月30日 15:54 中時 李金生

琳瑯滿目的2萬支商品，吸引民眾熱烈搶購。（李金生攝）

蜂擁來到的民眾將賣場擠得水泄不通。（李金生攝）

家樂福金門店開幕，洋溢辦喜事的熱鬧氣氛。（李金生攝）

當地鄉親和兩岸遊客蜂擁進場，十分熱鬧！（李金生攝）

上、下2層的大賣場，紅男綠女穿梭來去。（李金生攝）

新鮮蔬果受到消費者歡迎，買氣十分旺盛。（李金生攝）

鄉親熱情捧場，首日營業額上看破千萬元。（李金生攝）

這樣的盛況能持續維持幾天？民眾關注的地方話題。（李金生攝）

家樂福離島第1家的金門店今（30）日上午隆重開幕，雖然當地高溫逾30度，但民眾仍蜂擁來到大排長龍，估計5小時內就湧進6000人，將上下2層賣場擠得水泄不通，首日營業額上看破千萬元，瘋狂大搶購場面讓人直呼「好像不要錢！」

上午10時30分吉時，在家樂福總經理王俊超主持開幕剪綵儀式，邀請金門副縣長吳成典和法國駐台代表紀博偉等人觀禮下，這家經過4年籌備成立，位於伯玉路上的大型賣場，在祥獅獻瑞熱鬧祈福後，迎來首波衝進場的當地民眾和兩岸遊客。

一早7時不到，就有民眾排隊搶購開幕福袋，似乎預約這場已期待多時的盛況，8時以後來自全島各地，扶老擕幼的民眾大量湧現外，也有不少自由行的大陸遊客穿梭其中，紅男綠女來來去去，變成兩岸周未的全民購物運動。

標榜「全程保鮮、天天送貨」的家樂福果然魅力驚人，擋不住的洶湧人潮在2分鐘內將烤雞一掃而空，歐式烘焙店的各式西點同樣人滿為患，只見店員聲嘶力竭迎賓，加上老少顧客嘈雜叫喊，刺耳的聲浪此起彼落，讓超強的冷氣中，似乎也感受到一些震波。

被民眾形容成跟「打仗」一樣的採購熱潮，到底能維持幾天？對現有其它大型賣場會帶來多大影響？成了當地民眾和業界的熱議話題。不少民眾表示，光看今天全島6萬常住人口中，每10人就有1人來到家樂福，就知道商機有多大，「有競爭才有進步，算是好代誌啦！」

來自對岸廈門的幾名女遊客，將目標鎖定在彩妝品，面膜一買就是數百片，她們表示，台灣的東西就是好，品質穩定讓人放心，以後除了全聯、康士美和屈臣氏，現在又多了一家可選擇的大型量販店，真是太好了。

(中時 )