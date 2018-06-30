距離50公尺就到家 好爸爸騎車買飲料與貨車相撞亡

2018年06月30日 16:35 中時 吳敏菁

和機車相撞的貨車。（吳敏菁翻攝）

家屬質疑橋墩擋住視線，造成車禍事故。（吳敏菁翻攝）

「害死人的橋墩擋視線，讓爸爸回不了家！」彰化縣福興鄉頂粘街與台61線西濱快速道路下平面道路，28日下午4時3分許發生死亡車禍，44歲粘姓男子騎機車外出買飲料，回程途中和另一輛大貨車發生碰撞，粘男傷重送醫仍不治，距離到家只剩50公尺，妻子傷心欲絕，孩子聲聲呼喚爸爸，痛心枉死了一條人命。

這起死亡車禍，鹿港警分局交通分隊指出，粘男當時騎機車沿頂粘街行駛，在頂粘街口時和另一輛由25歲陳姓男子駕駛的大貨車發生碰撞，粘男連人帶車倒地，緊急送彰濱秀傳醫院急救，頭顱破裂，傷勢嚴重，最後仍宣告不治。

粘男只要在10秒鐘就騎到家了，卻沒想到忽然發生了不幸，當時妻子聽到巨響，還衝出家門跑到現場，看到被撞到在地就是自己的先生，幾乎昏厥，醒來無法接受事實，這幾天腦海徘徊不去，就要到家了，怎麼會車禍？

附近鄰居指出，粘男是好爸爸、好先生，很辛苦、很認真，命運卻特別捉弄他，他上頭的大哥早逝、二哥身心障礙，一手接起家族畜牧場，和妻子一起奮鬥、操勞，養育3個從國小到高中的小孩，竟發生車禍。

「死得太冤枉了！」鄰里和家屬都質疑，號誌燈故障，毀了一個家，漢寶村長黃耀輝也指出，橋墩擋住視線，對向無法防備來車，讓該路口，車禍發生率特別高，建議施作跳動路面，或改善視線。

鹿港警分局表示，這起車禍，雙方駕駛酒測值都是零，整起事故的肇事責任歸屬，還在進一步調查釐清。

(中時 )