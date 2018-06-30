文大宿舍議題 侯友宜：證據說話 綠營抹黑無效

侯友宜親上火線，針對文大宿舍爭議一一說明。
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中時電子報
/綜合報導
反擊民進黨選舉奧步，侯友宜辦公室召開記者會詳細說明文化大學宿舍案原委。

反擊民進黨選舉奧步，侯友宜辦公室召開記者會詳細說明文化大學宿舍案原委。侯友宜首先指出，「這是我第一次出來選舉，選舉過程也是我第一次舉行記者會，我這次政治記者會，就是要跟大家說明文大宿舍議題」。

針對「民進黨鋪天蓋地抹黑」，侯友宜表示，「我第一次參選時，就說過大家要團結，不需要衝突不需要對立不要製造仇恨，我們要為新北市帶來希望，民進黨這種方式來用負面選舉來打選戰」；侯友宜強調，「我要終止這樣的選舉模式，因此我今天站出來，今天我要把這件事情講清楚，若不講清楚這樣對我的未來、對新北市民公平嗎，我心中有個信念，國家正義榮譽，榮譽是我的生命，今天綠營這樣抹黑，說我貪汙說我鑽法律漏洞。這樣我無法接受」。

侯友宜表示，「今天我會把所有證據提出來，我要告訴綠營抹黑是無效的！我要用證據來說話」。「這段時間，民進黨對文化大學宿舍問題鋪天蓋地不斷抹黑，我一再忍耐，一再說 回到正面論述，因為我說過台灣需要團結、不要分化、不可以製造仇恨。結果，民進黨用這種方法回到負面選舉」。

侯友宜強調，今天「如果不把這件事說清楚，就算我選贏了，民眾對我的人格產生質疑，對我的未來、對市民公平嗎？」、「民進黨用垃圾步說我貪汙，鑽法律漏洞，對我38年來對國家奉公守法名譽上抹黑，我一定要跟各位報告，用證據證明一切」。

(中時電子報)

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