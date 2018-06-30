反擊綠營奧步 侯友宜：證據釋疑 負面選舉「夠了」

侯友宜針對八大抹黑一一提出證據釋疑。（葉德正攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍爭議，侯友宜30日親上火線釋疑，針對民進黨八項抹黑一一拿出證據釋疑，侯友宜說，這段時間文化大學議題被民進黨集全國、全黨民代鋪天蓋地不斷抹黑，「照三餐」伺候，用負面選舉真的「夠了」，他一輩子奉公守法，卻被誣指是貪汙犯，是可忍孰不可忍！

侯友宜說，土地95％繼承而來，購買畸零地僅200萬，卻被民進黨說是7000萬，且工程費僅3600萬元，卻被放大說是1.7億，簡直胡扯。

侯友宜也拿出每一張發票與收據，強調房東房客一戶一個契約，都是誠實經營納稅，依法設立公司也開立發票，從扁政府到柯市府21年一切合法。

侯友宜說，這麼多年來文大跟又昱公司秉持合約去走，雙方合議，包括地下空間空地都租給文化大學，怎麼會是吸血鬼，很多人說簽約時侯友宜在場，他完全不在場，他相信文化大學一定有照片。

侯友宜也說，公安申報每2年都過，北市府也說不關使用分區問題，公文也來，現在卻說他違法，他把所有證據攤開來，每一項每一項都能檢視翻印。

侯友宜說，今天為什麼要開記者會，過去說了很多，民進黨還是不斷抹黑，今天要好好再說一次，都是有證據的，請停止抹黑，也呼籲台北市政府，會勘也會勘過了，沒有問題原本合法的住二特，你現在要怎麼認定，你要為了選舉怎麼翻來翻去，但請考慮到學生的權益，不要等下個學期學生進來，又說是違法，要學生住宿權益擺哪去？

侯友宜說，如果選舉都要用奧步，製造衝突仇恨，台灣永遠往下沉淪，今天站出來是為了讓所有人知道是正面力量論述，告訴別人你能夠帶給城市甚麼希望與建設。

(中時 )

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