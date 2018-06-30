翻轉8公頃荒廢校舍 中市籌辦實驗教育複合式園區

2018年06月30日 17:32 中時 王文吉

台中市長林佳龍（左一）參觀東勢碩果僅存的塌塌米製作技藝。（王文吉攝）

林佳龍試坐塌塌米沙發，對品質讚譽有加。（王文吉攝）

東勢擁有傳統百工技藝，主辦單位設計成「百工大富翁」，吸引市長林佳龍（中）等試玩體驗。（王文吉攝）

東勢高工舊校區的活動中心已整建完成。（王文吉攝）

東勢高工舊校區占地8公頃，校舍自921地震後閒置荒廢至今。（王文吉攝）

台中市教育局逐步整建舊東勢高工校舍，規劃全國第一所12年一貫實驗教育學校。（王文吉攝）

台中市東勢高工舊校區將轉型實驗教育複合式園區，當地藝文團體30日舉行「藝文同樂會」，展現山城的文化實力。台中市長林佳龍前往視察時表示，學校經營團隊將於9月誕生，教育局全面積極投入，期待公辦民營實驗教育學校順利於108學年度開始招生。

「藝文同樂會」由石城社區的居民與大開劇團演出小城故事，東勢國小弦樂團帶領鄉親歡唱客家歌謠，還有學童組成的青楓舞劇坊帶來舞蹈表演，東勢青年組成的山城石府樂團演唱客家輕歌謠，展現東勢清新、活力與青年傳承的一面。台中市長林佳龍、教育局長彭富源

、東勢區長徐佩鈴都到場欣賞精采演出。

東勢高工舊校區占地8公頃，自921地震後閒置荒廢。林佳龍表示，市府為籌設實驗教育複合式園區，除逐步整建校舍，同時積極徵選公辦民營學校團隊，籌辦至今，園區已完成第1期工程實驗教育多功能中心的整修，並開放給社區民眾使用，第2期工程將在今年下半年展開。

東勢高工舊校區規劃全國第一所12年一貫實驗教育學校，並成立非營利幼兒園及實驗教育推廣中心、研究中心等，採公辦民營，歡迎設籍台中市的學子就讀。教育局表示，經營團隊將於9月誕生，預計108學年度開始招生，盼園區結合自然、人文、傳統，融合在地思維，促進多元發想，創造青年回流創業的機會。

(中時 )