用腳旺台灣 員林百果山親子龍健行吸引1500民眾

用腳旺台灣 員林百果山探索樂園尋龍親子健行，吸引超過1500多名親子參與，體驗百果山郊山的美麗，深入探索樂園尋找恐龍的身影。（吳敏菁攝）

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用腳旺台灣 員林百果山探索樂園尋龍親子健行，吸引超過1500多名親子參與，體驗百果山郊山的美麗，深入探索樂園尋找恐龍的身影。（吳敏菁攝）
用腳旺台灣 員林百果山探索樂園尋龍親子健行，吸引超過1500多名親子參與，體驗百果山郊山的美麗，深入探索樂園尋找恐龍的身影。（吳敏菁攝）
用腳旺台灣 員林百果山探索樂園尋龍親子健行，吸引超過1500多名親子參與，參山國家風景區提供活動抽獎品，副處長廖鍚標與得獎合。（吳敏菁攝）

「用腳旺台灣」，今年暑期首檔寓教於樂親子健行活動，昨日在員林百果山風景區登場，超過1500多未民眾參與，隨著失落世界電影的上映，恐龍旋風再度來襲，5.5公里的健行活動，不僅體驗了郊山的美麗，也在探索樂園裡尋找各式各樣恐龍身影，小朋友都樂翻了。

旺旺中時媒體集團品牌活動「用腳旺台灣健行系列」今年邁入第9年，今年暑假第一檔「員林百果山探索樂園尋龍親子健行」由中國時報、中天電視與百果山探索樂園共同主辦，義傑事業、旺旺友聯產物保險公司、旺旺集團台北水神事業處協辦，彰化縣政府參議王玟升、參山國家風景區副處長廖鍚標、員林市代表會主席林錦泉等和上千民眾熱情參與。

活動吸引人山人海，不少扶老攜幼全家總動員，更有三代同堂的家庭，陳姓民眾說

，這次健行不僅對身體有益，還可以抽大獎，當然號召全家一起來，一起健行感覺很棒，探索樂園內還可以看恐龍、玩各類體驗設施，真是太棒了。

百果山風景區對很多四、五年級生來說，一直是難忘的回憶，參山國家風景區投入規劃，探索樂園的進駐，風景區越益完善，成了符合各年齡層來健行散步運動的美麗郊山，除了可以欣賞百果山各產業道路旁的綠蔭果樹風景外，更讓人振奮的還有恐龍主題樂園讓親子們同樂，一起尋找各類恐龍及體驗恐龍電影的場景。

這次藉由健行活動的舉行，將民眾再次帶入風華一時的風景區，把這份美好回憶接續下去，帶著家人、子孫一起重遊舊地，感受新百果山樂園。

(中時 )

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