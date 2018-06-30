高市府犯罪預防宣道 玩槍賽車紓解青少年壓力

高雄市政府暑期保護青少年，30日特別選在大魯閣草衙道舉辦「我雄青春~熊守法」犯罪預防宣導活動，高雄地區檢警首長齊聚一堂，共同宣示打擊犯罪、強力反毒、防制少年被害的決心。(劉宥廷翻攝)

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為了讓青少年適度調節壓力，這場犯罪預防宣導活動規劃少年朋友參與時下最夯的「鈴鹿賽道樂園競速賽車」及「星際戰場團體雷射槍對抗賽」二項競賽。(劉宥廷翻攝)

高雄市政府暑期保護青少年，今天特別選在大魯閣草衙道舉辦「我雄青春~熊守法」犯罪預防宣導活動，高雄地區檢警首長齊聚一堂，共同宣示打擊犯罪、強力反毒、防制少年被害的決心。

高市府執行今年暑期青春專案，舉辦戶外大型犯罪預防宣導活動，由市府秘書長趙建喬帶領警察局局長何明洲，毒品防治局副局長蔡秀玉副等市府團隊，與高雄少年及家事法院院長陳美燕、高雄地檢署檢察長周章欽及橋頭地檢署檢察長王俊力連袂出席，宣示大高雄打擊犯罪、防制少年被害的決心。

活動開場由星際大戰501軍團帶領貴賓進場，再由舊城國小「醒獅團」擔任開場表演，象徵年輕反毒生力軍，另特別邀請海軍陸戰隊樂儀隊共襄盛舉參與演出；何明洲表示，青少年時期是人生發展中一段很重要的階段，為了讓青少年適度調節壓力，這場犯罪預防宣導活動規劃少年朋友參與時下最夯的「鈴鹿賽道樂園競速賽車」及「星際戰場團體雷射槍對抗賽」二項競賽。

除設置補給站讓大家補充體力，現場警察局少年隊、婦幼隊、交通大隊及衛生局、高雄地院檢察署等均設有犯罪預防宣導攤位，設計懷舊彈珠檯、戳戳樂等闖關遊戲，藉寓教於樂強化少年守法觀念及預防被害知識，另還有大小朋友都喜愛的警察局「熊骨力」、婦幼隊人偶及警用大型重機與民眾互動拍照，讓參加活動者覺得是一個有吃有拿又有玩的犯罪宣導活動，大呼「真是賺到了！」

(中時 )

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