中信深耕偏鄉藝術教育 花蓮500學子自信登台

2018年06月30日 17:32 中時 張祈

《愛。飛翔》聯合感恩音樂會共有超過500名學子一起演奏排笛。（張祈攝）

中國信託文教基金會為點亮台灣各角落，去年起將藝文公益觸角延伸至東台灣，引薦藝術家進入偏鄉，去年邀請藝術家張中立以花蓮樂合國小為起點，短短一年時間共有24校500名學生接觸排笛音樂，並在今下午於舉行一場屬於他們的《愛。飛翔》聯合感恩音樂會。

看見樂和國小積極推廣排笛教育，中國信託文教基金會去年起邀請排笛王子張中立老師一起走進偏鄉，不僅贊助排笛，也透過專業老師的指導，激發小朋友學習音樂的興趣，第一年共有11所小學參與，今年規模倍數成長，共有24所國小加入排笛音樂的行列。

中信文教基會特別承諾，只要考上街頭藝人證照，就免費贈送一個排笛作獎勵，全校約30餘人的樂和國小，近兩年就有10餘名高年級學生以排笛考取街頭藝人證照，校長蔣淑芳說，因為音樂帶給孩子們自信，學生們現在最常問，什麼時候有演出機會。

「幫助孩子敢夢、追夢及圓夢！」中信文教基金會董事長馮寄台說，夢想圓夢工程，將藝文公益加乘社會關懷，除了支持花蓮培育「山中排笛手」參與音樂會演出，也加碼捐贈排笛，鼓勵孩子們勇敢追夢。

去年有百人共同演奏排笛，今年翻倍成500人齊聲演奏，場面震撼、溫馨。張中立感謝中信文教基金會拋磚引玉，促成更多官民資源挹注，讓排笛音樂在花蓮扎根，除了今天的《愛。飛翔》音樂會，下半年也將帶著孩子們前往台北、高雄演出。

今年中信基金會的夢想圓夢工程，邀請國際知名的排灣族舞蹈家布拉瑞揚・帕格勒法，為台東東河國小帶來為期8個月的現代舞教學，帶領孩子用身體吟唱部落的歌，他們的築夢故事將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄片，讓更多人見證藝術改變生命的力量。

(中時 )