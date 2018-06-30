中信深耕偏鄉藝術教育 花蓮500學子自信登台

中國信託文教基金會點亮台灣各角落，推廣花蓮排笛教育，今下午在花蓮縣文化局演藝廳帶來《愛。飛翔》聯合感恩音樂會。（張祈攝）

友善列印
中時
《愛。飛翔》聯合感恩音樂會共有超過500名學子一起演奏排笛。（張祈攝）

中國信託文教基金會為點亮台灣各角落，去年起將藝文公益觸角延伸至東台灣，引薦藝術家進入偏鄉，去年邀請藝術家張中立以花蓮樂合國小為起點，短短一年時間共有24校500名學生接觸排笛音樂，並在今下午於舉行一場屬於他們的《愛。飛翔》聯合感恩音樂會。

看見樂和國小積極推廣排笛教育，中國信託文教基金會去年起邀請排笛王子張中立老師一起走進偏鄉，不僅贊助排笛，也透過專業老師的指導，激發小朋友學習音樂的興趣，第一年共有11所小學參與，今年規模倍數成長，共有24所國小加入排笛音樂的行列。

中信文教基會特別承諾，只要考上街頭藝人證照，就免費贈送一個排笛作獎勵，全校約30餘人的樂和國小，近兩年就有10餘名高年級學生以排笛考取街頭藝人證照，校長蔣淑芳說，因為音樂帶給孩子們自信，學生們現在最常問，什麼時候有演出機會。

「幫助孩子敢夢、追夢及圓夢！」中信文教基金會董事長馮寄台說，夢想圓夢工程，將藝文公益加乘社會關懷，除了支持花蓮培育「山中排笛手」參與音樂會演出，也加碼捐贈排笛，鼓勵孩子們勇敢追夢。

去年有百人共同演奏排笛，今年翻倍成500人齊聲演奏，場面震撼、溫馨。張中立感謝中信文教基金會拋磚引玉，促成更多官民資源挹注，讓排笛音樂在花蓮扎根，除了今天的《愛。飛翔》音樂會，下半年也將帶著孩子們前往台北、高雄演出。

今年中信基金會的夢想圓夢工程，邀請國際知名的排灣族舞蹈家布拉瑞揚・帕格勒法，為台東東河國小帶來為期8個月的現代舞教學，帶領孩子用身體吟唱部落的歌，他們的築夢故事將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄片，讓更多人見證藝術改變生命的力量。

(中時 )

用腳旺台灣 員林百果山親子龍健… 空姐風波延燒 老同學加碼爆「黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。