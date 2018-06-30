陳意涵沒拍片當宅女組模型 透露導演男友愛在家發呆

陳意涵擔任三星體驗館三創門市一日店長，以閨蜜星星相印為主題與粉絲互動。

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陳意涵體驗虛擬雲霄飛車，真實感讓她不斷放聲尖叫。

陳意涵今出席手機品牌三星活動擔任一日店長，現場體驗用VR乘坐虛擬雲霄飛車，嚇的瘋狂尖叫，引起場外粉絲紛好奇發生什麼事，她笑說自己反應向來很大。談起近況，她表示演完《比悲傷更悲傷的故事》後回家當「宅女」，最近都待在家組神隱少女模型，不過其實她一醒來就閒不下來，隨時要找事做，還透露導演男友許富翔常在家發呆，更甜蜜吐槽對方眼睛小，「都不知道他是睡著還是醒著！」

去年升格導演執導網劇《幸福，近在咫尺》，陳意涵也深刻體會：「當演員很幸福！」她首次經歷忙到吃不下飯的痛苦，「以前都覺得飯很好吃，怎麼會吃不下！」過往晚間8點就不看手機，9點上床睡覺，當導演後凌晨2、3點都有人傳訊息，她才驚覺幕後工作人員幾乎1天24小時都在溝通，但她沒有因此退卻，之後還想挑戰執導電影，不過也宣告不再自導自演，「太容易分心了！」

是否有向男友請教執導方法？她謙虛說：「他是專業，我是業餘。」更稱讚對方是聰明用腦的天才型導演。她也試圖師法合作過的鈕承澤，「把演員逼到絕望。」因為年輕演員難投入悲傷情緒，她笑說：「我甚至想把他們手機裡的手遊都刪掉！」後來決定用鏡頭講故事，從技術面解決演員問題。

陳意涵當導演後開始考慮製作經費、演員檔期等問題，就連拍新片當作在「搖滾區」免費學習，開始注意燈光、攝影等機器問題，「再回來當演員，更燃起熱忱！」演完《比悲傷更悲傷的故事》後還未有確定新作，「如果有好的作品不排除演出，否則就會繼續當導演！」

(中時 )

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