柯P談光榮城市？丁守中：年輕人都用腳投票了

柯P談光榮城市？丁守中：年輕人都用腳投票了。

友善列印
中時電子報
綜合報導
柯P談光榮城市？丁守中：年輕人都用腳投票了。

年底選戰激烈，台北市長柯文哲今天舉辦「光榮城市」新書巡迴發表會，國民黨台北市長參選人丁守中則說，柯市府執政的過去三年，台北市民生活並沒有更好，台北招商引資不到香港、新加坡的百分之一，城市競爭力大幅下滑，去年從世界排名25名掉到47名，年輕人都被迫到他鄉異地去找工作，「用腳投票了」 ，市民實質收入也掉了6%，他反問，「這是光榮城市嗎」？

丁守中今天與國民黨前主席吳伯雄一同出席中華海峽兩岸客家文經交流協會會員大會，他在受訪時作了以上表示。丁守中也說，他的母親就是客家人，自己則是半個客家人。所以未來當選市長，客委會的組成一定是重要客家社團的負責人，預算一定加倍，一改長期以來，預算沒有調整的問題。也會加強兩岸客家文化交流和全球客商交流，讓客家文化發揚光大 。

針對媒體提問，柯文哲新書內容大部分都是市政宣傳，是否和選舉策略有關？丁守中則說，柯文哲選在這時新書發表當然是選舉策略。 而且柯文哲雖然説競選總部打算用共享辦公室方式以省預算，但事實上，市府各局處政績宣傳影片都把柯文哲置入性行銷，柯文哲說不設競選總部，但他的競選總部就是台北市政府，新聞發言人就是市府各局處首長，資源更是整個市府的預算。

並對台北市三年來停滯不前的現狀感到憂心，並反問「這還是光榮城市嗎」？。

丁守中也說，他發覺，每次只要他批評柯文哲的政策，柯市府就會開始動，像捷運南北環段和東側軌道系統，他一批評，柯文哲就開始動了。他先前一批評公宅、市場改建動作慢，柯市府也就跟著動，證明真正能讓台北市動起來的人就是丁守中。

(中時電子報)

柯文哲提醒熊讚別淋雨 竟因擔心… 另類選戰 丁守中：傾向不設總部 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。