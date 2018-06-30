2018年06月30日 16:55 中時電子報 綜合報導

柯P談光榮城市？丁守中：年輕人都用腳投票了。

年底選戰激烈，台北市長柯文哲今天舉辦「光榮城市」新書巡迴發表會，國民黨台北市長參選人丁守中則說，柯市府執政的過去三年，台北市民生活並沒有更好，台北招商引資不到香港、新加坡的百分之一，城市競爭力大幅下滑，去年從世界排名25名掉到47名，年輕人都被迫到他鄉異地去找工作，「用腳投票了」 ，市民實質收入也掉了6%，他反問，「這是光榮城市嗎」？

丁守中今天與國民黨前主席吳伯雄一同出席中華海峽兩岸客家文經交流協會會員大會，他在受訪時作了以上表示。丁守中也說，他的母親就是客家人，自己則是半個客家人。所以未來當選市長，客委會的組成一定是重要客家社團的負責人，預算一定加倍，一改長期以來，預算沒有調整的問題。也會加強兩岸客家文化交流和全球客商交流，讓客家文化發揚光大 。

針對媒體提問，柯文哲新書內容大部分都是市政宣傳，是否和選舉策略有關？丁守中則說，柯文哲選在這時新書發表當然是選舉策略。 而且柯文哲雖然説競選總部打算用共享辦公室方式以省預算，但事實上，市府各局處政績宣傳影片都把柯文哲置入性行銷，柯文哲說不設競選總部，但他的競選總部就是台北市政府，新聞發言人就是市府各局處首長，資源更是整個市府的預算。

並對台北市三年來停滯不前的現狀感到憂心，並反問「這還是光榮城市嗎」？。

丁守中也說，他發覺，每次只要他批評柯文哲的政策，柯市府就會開始動，像捷運南北環段和東側軌道系統，他一批評，柯文哲就開始動了。他先前一批評公宅、市場改建動作慢，柯市府也就跟著動，證明真正能讓台北市動起來的人就是丁守中。

(中時電子報)