走過八仙塵爆 27歲嘉舜樂觀度過每一天

八仙塵爆紀錄片「夢迴樂園」特映會30日在台中大遠百威秀影城舉辦，曾經全身70％燒燙傷的病友劉嘉舜現身鼓勵仍處於逆境的人們。（馮惠宜攝）

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台中市府副市長林依瑩(左三)與八仙傷友劉嘉舜(中)及陽光基金會執行長舒靜嫻(右)一起出席「夢迴樂園」台中特映會。（馮惠宜翻攝）
劉嘉舜穿壓力衣練習運球，要證明自己不是弱者。 （陽光基金會提供）
劉嘉舜在八仙塵爆中受到70％燒燙傷，昏迷28天，在拔管前一刻，奇蹟地恢復自主呼吸。（陽光基金會提供）

八仙塵爆滿三周年，陽光基金會製作「夢迴樂園」記錄傷友復健歷程的影片，繼在桃園、台北、新北播映後，30日也在台中舉辦特映會，27歲的劉嘉舜也現身會場，當時全身70％燒傷的他回憶漫漫復健路，直言每次復健都痛徹心扉，現在他笑著面對未來的挑戰，也希望以自身的例子鼓舞仍身處逆境的人們。

三年前的八仙塵爆造成499人受傷、15人死亡，傷者平均年齡22歲，平均燒燙傷面積達44％，陽光基金會邀請新銳導演吳星螢耗時1000個日子追蹤、記錄傷友復健歷程，剪輯成「夢迴樂園」影片，盼透過影片可以喚醒社會大眾對於公共安全的重視，也希望社會大眾接納從災難中走出來的這些傷者，不要因為他們身上的傷疤，就吝於給予平等的工作機會。

陽光基金會30日在台中大遠百威秀影城舉行特映會，台中市副市長林依瑩帶領市府同仁蒞臨觀片。於中部地區燒燙傷重建中心歷經1年8個月復健的八仙傷友劉嘉舜也到場分享復健心路歷程。

27歲的劉嘉舜當時為了救人，跌進粉塵造成燒傷面積擴大，全身70％燒傷，昏迷28天，他在拔管前一刻，奇蹟地恢復自主呼吸，他回憶「每次復健都痛徹心扉，我告訴自己，痛代表我還活著、還能進步。」

熱愛跑步的他，一度因腳變形腫脹找不到可穿的鞋，為了證明自己還能跑步，他獨自到日本跑富士山馬拉松，在人生地不熟的地方挑戰自我。現在他在綠能產業擔任助理工程師，經常要在大太陽底下工作，因燒傷皮膚僅剩四成散熱功能，他說：「我們的皮膚雖然不一樣，但我們不是弱者，希望我們的努力能鼓舞仍身處逆境的人們。」

(中時 )

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