品味「威士忌」成熟男人香～日月千禧以酒佐餐歡慶父親節

2018年06月30日 17:58 中時 徐力剛

熱前菜「加拿大波士頓龍蝦」肉質肥厚Q彈。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

前菜「冷燻紐西蘭國王鮭」魚油含量位居鮭魚之冠，深受老饕喜愛。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

「北極黑鱈＆北海道干貝」主廚以地中海料理手法烹調，風味清爽不膩。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

迎接父親節到來，台中日月千禧酒店極炙牛排館搶先推出「Toast! 與老爸鑑賞極炙」套餐，以代表父親成熟韻味威士忌佐餐，搭配海陸生鮮食材入饌，帶給味蕾多層次體驗。

全新「Toast! 與老爸鑑賞極炙」套餐8月1日至10日晚餐及8月4、5日午餐時段限期供應，餐點以開胃小點「法國吉拉多生蠔」拉開序幕，肥美生蠔搭配鮮脆珍珠黃瓜、威士忌乳泡與西班牙臘腸，多汁生蠔充滿大海風味，被譽為生蠔屆勞斯萊斯;前菜「冷燻紐西蘭國王鮭」，魚肉以唐寧茶冷燻後細嫩無腥味，入口奶油香氣濃郁，佐以上魚子醬、義式乳酪、甜菜和柑橘油醋享用，別有一番韻味。

湯品選用家常料理「匈牙利甜椒犢牛燉湯」，加入大量洋蔥、番茄、紅椒等蔬菜進行燉煮，搭配主廚手工揉製Prime等級牛肉丸及羊肚菌。熱前菜「加拿大波士頓龍蝦」，爐烤龍蝦散發炭火香氣，肉質扎實Q彈。

主餐提供北極黑鱈搭北海道生食級干貝、澳洲全和黑毛和牛 A9+與A5日本宮崎和牛肋眼，提供消費者多樣化選擇。針對嗜肉饕客，主廚推薦「A5日本宮崎和牛肋眼」，和牛肋眼大理石斑紋油花分布均勻，肉質軟嫩細膩，初嘗肉香充斥口中，尾韻飽滿油脂繚繞舌尖不散;採用地中海料理手法製作「北極黑鱈＆北海道干貝」清爽開胃，使用初榨處女橄欖油搭配榛果、洋蔥、干蔥、牛肝菌、風乾番茄等食材，混搭北極黑鱈肉質與北海道大干貝，多重享受一次滿足。

美食配「美酒」，有畫龍點睛之效。「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」琥珀色酒體飽滿，有濃郁奶油糖、糖漬柳橙、香草卡士達和新鮮橡木香氣，如絲綢般滑順口感沿舌尖滑入喉頭，伴隨柑橘，太妃糖、橡木脂香風味，溫潤且香甜。

活動期間點選父親節套餐，可免費獲得「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」乙杯（45ml）;點購2份父親節套餐，加碼贈「麥卡倫獨家威士忌聞香杯」乙只，數量有限送完為止。凡消費享加價購「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」乙瓶（限量20瓶），附送聞香杯乙只，優惠價2800元。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )