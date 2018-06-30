品味「威士忌」成熟男人香～日月千禧以酒佐餐歡慶父親節

台中日月千禧酒店全新「Toast! 與老爸鑑賞極炙」套餐，以美饌慰勞辛勞父親，依主餐售價2380元＋10％至3080元＋10％不等。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

友善列印
中時
熱前菜「加拿大波士頓龍蝦」肉質肥厚Q彈。（圖片提供／台中日月千禧酒店）
前菜「冷燻紐西蘭國王鮭」魚油含量位居鮭魚之冠，深受老饕喜愛。（圖片提供／台中日月千禧酒店）
「北極黑鱈＆北海道干貝」主廚以地中海料理手法烹調，風味清爽不膩。（圖片提供／台中日月千禧酒店）

迎接父親節到來，台中日月千禧酒店極炙牛排館搶先推出「Toast! 與老爸鑑賞極炙」套餐，以代表父親成熟韻味威士忌佐餐，搭配海陸生鮮食材入饌，帶給味蕾多層次體驗。

全新「Toast! 與老爸鑑賞極炙」套餐8月1日至10日晚餐及8月4、5日午餐時段限期供應，餐點以開胃小點「法國吉拉多生蠔」拉開序幕，肥美生蠔搭配鮮脆珍珠黃瓜、威士忌乳泡與西班牙臘腸，多汁生蠔充滿大海風味，被譽為生蠔屆勞斯萊斯;前菜「冷燻紐西蘭國王鮭」，魚肉以唐寧茶冷燻後細嫩無腥味，入口奶油香氣濃郁，佐以上魚子醬、義式乳酪、甜菜和柑橘油醋享用，別有一番韻味。

湯品選用家常料理「匈牙利甜椒犢牛燉湯」，加入大量洋蔥、番茄、紅椒等蔬菜進行燉煮，搭配主廚手工揉製Prime等級牛肉丸及羊肚菌。熱前菜「加拿大波士頓龍蝦」，爐烤龍蝦散發炭火香氣，肉質扎實Q彈。

主餐提供北極黑鱈搭北海道生食級干貝、澳洲全和黑毛和牛 A9+與A5日本宮崎和牛肋眼，提供消費者多樣化選擇。針對嗜肉饕客，主廚推薦「A5日本宮崎和牛肋眼」，和牛肋眼大理石斑紋油花分布均勻，肉質軟嫩細膩，初嘗肉香充斥口中，尾韻飽滿油脂繚繞舌尖不散;採用地中海料理手法製作「北極黑鱈＆北海道干貝」清爽開胃，使用初榨處女橄欖油搭配榛果、洋蔥、干蔥、牛肝菌、風乾番茄等食材，混搭北極黑鱈肉質與北海道大干貝，多重享受一次滿足。

美食配「美酒」，有畫龍點睛之效。「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」琥珀色酒體飽滿，有濃郁奶油糖、糖漬柳橙、香草卡士達和新鮮橡木香氣，如絲綢般滑順口感沿舌尖滑入喉頭，伴隨柑橘，太妃糖、橡木脂香風味，溫潤且香甜。

活動期間點選父親節套餐，可免費獲得「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」乙杯（45ml）;點購2份父親節套餐，加碼贈「麥卡倫獨家威士忌聞香杯」乙只，數量有限送完為止。凡消費享加價購「麥卡倫雪莉雙桶 Double Cask 12年單一麥芽威士忌」乙瓶（限量20瓶），附送聞香杯乙只，優惠價2800元。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

IG打卡熱門點！全新手搖飲品牌「… 大同區懷舊金曲歌唱賽　70人以歌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。