中南部觀光慘？府城飯店業坦承下滑 官方稱不降反升

台南機場原本有大陸武漢包機直航，在總統蔡英文執政後已取消。（程炳璋攝）

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中時

交通部觀光局分析中南部觀光告急，祭出振興南台灣旅遊補助措施，台南市官方與民間對府城觀光狀況的說法有差距，觀旅局認為府城觀光人數不降反升，微幅成長，多家飯店業者則稱約有1成至2成的下滑，推測主因是公教年改福利下降的預期心態影響。

台南市觀旅局局長王時思表示今年府城的觀光人數並未下降，依照去年飯店的住宿統計總數為337萬5000人，其中外籍人數30萬1000人，比較前年308萬1000人，其中外國籍50萬6000人，還有微幅上升。

王時思表示，交通部指稱的南部通常是高雄與墾丁，台南市影響不大，甚至有微幅成長。

台南市多家大型飯店業者卻認為今年上半年的觀光人數有明顯下滑，範圍是在國內旅客部分，推測是軍公教警消人員受到年改福利下滑影響，產生預期緊縮心態，減少出遊。

各飯店對今年上半年度的入住旅客數反應未若去年同期好，台南晶英酒店下滑1至2成，大億麗緻酒店下滑7％，台南大飯店約持平，但6月的國旅人數較為低迷。

台南機場航站主任楊益瑞表示，台南機場在2016年前每周有3班包機從台南飛大陸武漢，平均每班約130人，2016年總統選舉結束，因為政治影響，3月底後就結束包機不飛。

台南機場目前有飛香港、越南胡志明市與日本大阪的「定班化管理包機」，3條路線雖仍是包機，但型態已屬定期航班。

(中時 )

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