網傳夜店推辣女郎SM煽情影片 警方強力臨檢約制違法

2018年06月30日 17:45 中時 陳淑芬

網路瘋傳中市夜店推「SM PARTY」清涼女郎火辣熱舞，仿效日本SM煽情表演。（陳淑芬翻攝）

網路瘋傳中市1家夜店推出「SM PARTY」活動畫面，多名穿著清涼女郎火辣熱舞，並以跨坐姿勢靠近男客，扭腰擺臀極盡挑逗之能力，大肆仿效日本SM煽情表演，引起轄區警方注意，晚間展開大規模臨檢。警方30日表示，雖未查有妨害風化情事，但為顧及社會觀感、防止治安案件，未來將採密集式臨檢來約制違法事件發生。

第一警分局29日晚間出動大批警力前往夜店進行臨檢，逐一臨檢在場人士，經查並無違法情事。警方表示，這間夜店自今年5月起開幕，為合法經營，警方常在周五至周日晚間前往臨檢，夜店表演活動雖未構成妨害風化程度，近期多次臨檢也未發現有違法情事。

雖然女舞者穿著清涼暴露的性感服飾，大跳挑逗舞蹈表演，但三點不漏仍未達到妨害風化程度，但不少民眾看到影片，錯愕質疑表演太過於煽情。

第一分局分局長孫太康表示，這家夜店雖是合法的營業場所，但呼籲業者勿存僥倖之心，警方絕不容許業者挑戰公權力，將會嚴正執法，將加強查察兒少、毐品及色情等工作，以維護轄區治安及善良風俗。

警方強調，為顧及社會觀感、維護地區周邊安全及防止治安案件發生，未來將持續規劃密集式臨檢、路檢等勤務，以約制發生違法事件。

(中時 )