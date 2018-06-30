幸福接力前竹市長祕書競選服務處成立 選戰味道越來越濃

2018年06月30日 17:41 中時 陳育賢

民進黨新竹市東區市議員參選人曾文濤今天成立服務處，包括立院總召柯建銘、市長林智堅、地方政治大老、市議員、里長都到場力挺。（陳育賢攝）

年底選戰味越來越濃！前新竹市長室祕書曾文濤日前獲民進黨提名參選東區市議員，其位在關東橋的「幸福接力站」服務處今天熱鬧成立，包括立委柯建銘、市長林智堅及多位黨籍議員、里長皆到場力挺與祝賀，市長林智堅肯定其在市府的服務效率，期許他完成幸福接力，延續幸福工程。

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘表示，下屆新竹市議員選舉民進黨共推出12位參選人，6位新人、6位現任市議員，12人的黃金組合不僅象徵世代傳承，更代表民進黨要擴大服務，挑戰更多席次的重大任務，希望將好的幸福工程延續下去。

今天成立服務處的曾文濤，過去曾任市長室祕書，為人誠懇又有效率的服務讓許多民眾印象深刻，其是關東橋在地的客家子弟，形象清新，年輕有幹勁。

民進黨立院總召柯建銘表示，曾文濤是堅持理想、承擔責任的好人才，不僅具有資訊管理背景，現也就讀交大客家文化碩士班，未來要為東區客家族群發聲，熱忱、樸實、誠懇的人格特質更讓人印象深刻，也擁有很深的地緣關係，在市府團隊打拚時期更是高效率著稱，他對曾文濤的未來充滿高度期待。

林智堅則指出，他與曾文濤有超過10年交情，2014年他本來要競選議員，曾文濤則競選關新里長，要一起競選打拚，但後來他臨危受命參選市長，曾文濤雖以些微差距落敗，但之後隨著他進入市府團隊擴大服務，他以過去長官身分掛保證，曾文濤擁有年輕人少見的沉穩特質，3年多來極度稱職，為民眾提供的服務有口皆碑。

曾文濤則表示，身為關東橋土生土長的新竹孩子，他非常熱愛這塊土地，秉持著對政治工作的熱情，他將延續著3年來在市府團隊工作的熱忱，持續為市民服務。

關東地區還需要更多年輕家庭需要的設施，包括綠地、圖書空間及親子館，他未來將向市府爭取更多東區的親子建設，為東區生活品質打拚。

(中時 )