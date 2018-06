2018年06月30日 17:42 中時電子報 蔡曉婷

子瑜形象多變。(圖/取自twicetagram IG)

台灣女孩周子瑜所屬韓國女團TWICE今年工作依舊繁忙,先是在4月推出迷你專輯《What is Love?》,隔月又推出單曲《Wake Me Up》,下月9日又將攜新曲《Dance The Night Away》回歸,近日公司公開每個成員預告照,19歲的子瑜難得小露性感,穿著平口洋裝的她事業線若隱若現,露出胸口白皙雪膚美翻。

公司日前分批公開成員多賢、彩瑛、和子瑜的預告照片,可見成員這回都走成熟風,子瑜上身穿著紅色小可愛,下半身則穿上黑色透視長裙,秀出小蠻腰、事業線、和招牌長腿,十分亮眼,粉絲也讚子瑜越來越懂得駕馭成熟美。

日前網友亂爆子瑜能出道「都是用錢砸出來的」,引來她的昔日舞蹈老師嘻小瓜嗆:「你們怎麼還會覺得機會可以用錢買呢?」並自清他若有錢為何不投資自己,要投資別人,讓自己處在被說「靠別人」的風險中,最後強調:「不要再道聽塗說、斷章取義了!」

(中時電子報)