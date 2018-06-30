侯蘇五五波？游淑慧：蘇貞昌自己的民調自己作？

2018年06月30日 17:45 中時電子報 黃麗蓉

台灣世代智庫29日公布民調指，蘇貞昌支持度為38.3％，侯友宜支持度為41.0％，兩人差距2.7個百分點，選情五五波，蘇貞昌回說，與實際情況差不多。北市議員參選人游淑慧酸說，自己的民調自己作？連自家民調結果也由贏變輸，是警訊吧？還能沾沾自喜的自我療癒，神邏輯！

游淑慧在臉書指出，先來看看這個智庫的背景，它被視為是蔡英文嫡系組織，創辦人立委陳明文是公認「英派」重要人物，而智庫執行長洪耀南，則是民進黨祕書長洪耀福的親弟弟。因此該智庫發布的民調，每次對政府的滿意度都出奇的高，讓蔡總統「龍心大悅」，屬於自我療癒性的民調。

游淑慧點出，這家智庫的民調可不可信？或許到新北菜市場去做街頭訪問比較實際；看來反而較像民進黨附隨組織所做的「文宣」。而該「文宣民調」，竟露出「打文大宿舍案無用」的端倪。

這家智庫在4月12日時，曾公布一次民調，當時是「蘇勝侯」；蘇貞昌以42.6%的支持度，「微勝」侯友宜的41.7%。但狂打文大宿舍後，蘇貞昌反而掉了4.3%，只剩38.3%，從小勝變成小輸。而這樣的數字竟可能是附隨組織美化後的結果。（連假民調都輸？）

另外蠻妙的是，以4月12日民調公布的年齡層分析，侯在3個主要年齡層都領先，包括20~29歲、40~49歲、50~59歲，蘇則在「其他」年齡層領先（其他？60到100～歲？）而這次民調，交叉分析後，蘇貞昌在20~29歲以及70歲以上的年齡區間領先（連60～69歲都淪陷），而侯友宜仍在中年世代領先。

游淑慧強調，兩次民調的結果，侯有在中年世代基本都是領先的，蘇貞昌則是在「高年齡」層上領先（65歲以上人口僅有14%）。實際上，民調須針對實際的人口結構去做調整跟加權，若蘇貞昌「僅在少數」年齡層中領先，但最後結果卻能小勝或小輸，這樣的結論怪怪的。不過，等5個月後潮水退了，蘇貞昌將會再一次貼上「欺騙」的標籤，騙神、騙民調、騙票！

網友回應說：「兄弟檔齊心製造假民調。」、「蘇真慘，越抹黑輸越慘。」、「年底投票就知連神明都敢騙的光頭昌輸？%。」、「讓輸光頭安慰菜英文沒有所託非人，菜英文才會精神百倍，打滿手好牌。讓它自己爽。」、「蘇老頭隨便欺騙神明會有惡報的，現在你又對侯友宜亂開槍，罪加一等，哇，淒慘了你。」

(中時電子報)