產學合作　南榮大學成立實習美容商店

2018年06月30日 17:58 中時 莊曜聰

南榮科技大學與靜心生技公司合作，進駐該校育成中心，開設美容實習商店，讓美容造型設計系學生體驗美容技術及開店技巧，除校內教職員外，也開放一般民眾預約。（莊曜聰攝）

南榮科技大學與靜心生技公司產學合作，由該公司進駐育成中心，成立實習美容商店，提供美容設計科系學生在校實習及磨練的機會，課程及相關儀器都與業界同步，增加學生職場競爭力，美容課程不只提供教職員體驗，也開放一般民眾預約。

南榮科大校長王俊惠指出，該校近年來在美容造型設計系挹注大量資源，除了採購嶄新的儀器設備，還禮聘韓國美髮學院教育專家及肌膚保養專家蒞校講授，並鼓勵同學報名參加國際級競賽，充實專業技能，今年在韓國舉辦的國際美容大賽中，也拿下4金1銀1銅的成績。

王俊惠說，希望透過與靜心生技公司的合作，讓系上學生能有更多與實務結合的機會，也了解市場的最新資訊，磨練自己的技術，提早為進入業界做準備，並提高就業率，也增進與地方的互動，目前開放時間是每周三、周六的下午1點到5點，除了教職員外，也開放民眾預約。

靜心生技公司專業經理王麗婷表示，產學合作是目前趨勢，透過雙方結合，可培育出更多業界人才，該公司在台南溪北、溪南地區各選擇南榮科大、臺南大學合作，設置美容實習商店，引進最新儀器，並由業師指導學生使用，也能順便學習店舖經營管理技巧。

(中時 )