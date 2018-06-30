不一樣的選舉 民進黨竹市黨部推30場劇場

2018年06月30日 17:58 中時 陳育賢

民進黨新竹市黨部此次要改變選舉文化，包括尋求連任的市長林智堅（中）與12位市議員參選人將在暑期接續推出30場好玩馬戲團劇場。（陳育賢攝）

民進黨新竹市黨部此次要改變選舉文化，包括尋求連任的市長林智堅（前）與12位市議員參選人將在暑期接續推出30場好玩馬戲團劇場。（陳育賢攝）

選舉也可以很好玩！民進黨新竹市黨部為帶給選民不一樣的選舉文化，不再訴諸悲情與慷慨激昂的選舉語言，7月起市長林智堅及12位市議員提名參選人將接續推出30場周末宇宙馬戲團大戲，邀請親子共同參與，並藉劇場的聚會頃聽家長意見，詳情可瀏覽各參選人臉書粉絲團。

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘表示，年底選舉竹市選戰包括有現任市長林智堅爭取連任，議員選由現任議員6位爭取連任、提名6位新人參選，而此次民進黨將改變選舉方式，林智堅4年前就以劇團帶動競選活動，顛覆民眾對於選舉嚴肅的傳統印象，以趣味劇團吸引年輕家庭，促進親子關係同時，也能傾聽民眾聲音，宣傳施政理念，讓選舉不再無趣。

林智堅表示，2014年他參選市長，邀請劇團進入社區大小公園演出，吸引許多爸媽帶著孩子來看表演，並在現場聆聽家長們的建議與心聲，此次再度延續而且再加入12位議員，任何議題都能現場與議員參選人提出建議與需求。

而12位市議員參選人今天特別以童話卡通人物裝扮登場，象徵啟動竹市最具創意的選戰，此次要以溫馨藝文的親子活動，取代過往訴諸悲情、吶喊、揮旗的選戰，讓選舉也可以成為全家人、親子共同參舉的活動，也盼新竹創意創新選戰，能帶起台灣另類的選戰風潮。

民進黨爭取連任議員包括東區議員鄭貴元、曾資程、劉聲正，南區議員施乃如，北區議員李妍慧，香山議員林盈徹，另提名立委柯建銘特助鄭美娟、市長林智堅前辦公室主任賴稟豐、劉康彥，以及前祕書曾文濤、陳建名，前社會處長陳雪慧等6位新人。

(中時 )