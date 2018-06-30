加LINE@生活圈送貼圖 盜賣給剝皮酒店騙火山孝子

2018年06月30日 18:09 中時 林郁平

「宅宅G級手」帳號貼出身材姣好的女子照，以誘騙男子上當消費。(林郁平翻攝)

LINE近期常出現加入群組或帳號贈(抽)貼圖或禮券的風潮，但警方發現，這些贈送活動暗藏陷阱，歹徒多利用這種方式欺騙LINE用戶，呼籲民眾不要因為貪圖免費貼圖或禮券而上當受騙。

警方指出，點入此類訊息會被導引到假的活動網頁或加入假好友，從網址與企業Logo可以明顯看出來絕對不是官方活動，非經過LINE官方認證的假帳號，帳號名稱前的盾牌符號是灰色的，如果是LINE官方所舉辦的活動，一定呈現綠色盾牌，且在LINE貼圖小舖的活動內找得到該項贈圖活動。

許多民眾加入非官方帳號的假群組，相當擔心個資是否有外洩的風險，紛紛打給165反詐騙諮詢專線詢問，雖然假官方帳號無法僅憑群組盜用個資，但假帳號卻會被轉賣給不肖業者，再進行類似剝皮酒店方式釣民眾上鉤。

警方發現，一個「宅宅G級手」帳號貼出面容清秀、身材姣好的女子照，自稱離開服務業後改至酒店上班，接著每天利用罐頭訊息與民眾噓寒問暖、吐露心事，即使都不回應，對方也會逕自與你「談心」，在與民眾聊一段時間後，便稱對方為可依靠的人，接著要求民眾前往其在職的酒店消費、帶出場，為「宅宅G級手」慶生、當作交往紀念日等，隨機勾引被害人上當、前往酒店，一但上鉤後，歹徒便會以各種名目借錢、掏空消費者荷包。

刑事局呼籲，若不小心被加入此種假帳號，不必過度恐慌，只要你不理睬對方，對方無法僅憑LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，亦可向LINE公司檢舉帳號：點選該帳號「上方的大圖」，選擇右上角的抽屜選單→選擇「檢舉」→「濫發廣告訊息」→「同意並傳送」，完成檢舉動作，可以幫助更多人不上當受騙，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

(中時 )