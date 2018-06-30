《中時晚間快報》葉青林採訪遭拒 馬：不是強調台比陸自由嗎？

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綜合報導

◎葉青林採訪遭拒 馬：不是強調台比陸自由嗎？

福建東南衛視記者葉青林申請到台灣採訪被拒，前總統馬英九今天中午參加國民黨立委所舉辦的暑期營隊「青島東沒有派對」時，被學生問及此事，馬英九認為很可惜，台灣不是強調比大陸自由？這樣做會被懷疑，大陸記者來台報導台灣實況對台灣有利，政府應該再考慮一下。

◎反擊美國！加拿大明起對4千億美商品 加徵報復性關稅

加拿大針對美國總統川普祭出的鋼鋁稅與美展開報復行動，渥太華當局29日宣布，自7月1日起，對美鋼鋁與消費產品等價值126億美元（約新台幣3843億元）銷往加國商品，加徵報復性關稅。

◎指考明登場 氣溫偏高 颱風不來 恐有雷陣雨

明起3天大學指考登場，依氣象局資料，颱風「巴比侖」轉往日本韓國，不會影響台灣，但颱風引水氣，今起3天部分地區可能有午後短暫陣雨或雷雨，居住山區或偏遠地區考生特別注意。

◎席琳狄翁 睽違10年 重回澳門 謝歌迷恩典

西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion）29、30日在澳門金光綜藝館開唱，她以〈The Power of Love〉開場，還用中文大喊「大家好」，迅速炒熱氣氛。她憶及雖然5年前曾到北京參加春晚，但上一次來澳門已是10年前，她說：「我很緊張，膝蓋都在發抖。30多年來你們一直支持著我的音樂，這對我來說是個恩典！」

(中時電子報)

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