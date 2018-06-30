涉鎮小江共諜案 許乃權等被告發外患罪 不起訴

友善列印
中時

涉及鎮小江共諜案的陸軍馬祖防衛指揮部退役少將許乃權、退役上校飛官周自立等人被最高法院依違反國安法判刑確定，又被最高法院認為許等人刺探空軍軍購的核心機密，向高檢署告發外患罪，高檢署日前以事證不足，不符外患罪構成要件，將許乃權等人不起訴處分。

檢調於2014年12月收網偵辦的前中共解放軍軍官鎮小江共諜案，將鎮小江羈押禁見後，並經台灣高等法院依違反國家安全法宣判後，因鎮與檢方均未上訴，所以判刑4年定讞。由於鎮被羈押了605天，將於7月11日刑滿。

同案被告許乃權等退役軍官，被控為鎮小江共諜網吸收，與退役上校飛官周自立等人搭上線，透過周的安排引薦退役上校宋嘉祿、退役飛官馬伯樂、退役少校楊榮華等人，企圖刺探、蒐集空軍幻象2000戰機等軍事機密。

許乃權於2016年7月20日被最高法院依違反國安法判刑2年10月定讞，其他退役軍官則分別被判刑1年6月到4月不等徒刑，緩刑2到5年。

不過，最高法院認為已經宣判的部分僅是非核心的國安法發展組織的部分，還有核心的刺探空軍軍購等國防機密部分事涉外患罪，因此向台灣高檢署告發。高檢署於2017年分案偵查，但因沒有具體事證證明許乃權等人刺探蒐集並交付國防機密，不符外患罪的構成要件，依法將許乃權等人不起訴處分。

(中時 )

加LINE@生活圈送貼圖 盜賣給剝… 家有住警器有裝有保庇 北市消防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。