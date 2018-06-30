涉鎮小江共諜案 許乃權等被告發外患罪 不起訴

2018年06月30日 18:08 中時 張孝義

涉及鎮小江共諜案的陸軍馬祖防衛指揮部退役少將許乃權、退役上校飛官周自立等人被最高法院依違反國安法判刑確定，又被最高法院認為許等人刺探空軍軍購的核心機密，向高檢署告發外患罪，高檢署日前以事證不足，不符外患罪構成要件，將許乃權等人不起訴處分。

檢調於2014年12月收網偵辦的前中共解放軍軍官鎮小江共諜案，將鎮小江羈押禁見後，並經台灣高等法院依違反國家安全法宣判後，因鎮與檢方均未上訴，所以判刑4年定讞。由於鎮被羈押了605天，將於7月11日刑滿。

同案被告許乃權等退役軍官，被控為鎮小江共諜網吸收，與退役上校飛官周自立等人搭上線，透過周的安排引薦退役上校宋嘉祿、退役飛官馬伯樂、退役少校楊榮華等人，企圖刺探、蒐集空軍幻象2000戰機等軍事機密。

許乃權於2016年7月20日被最高法院依違反國安法判刑2年10月定讞，其他退役軍官則分別被判刑1年6月到4月不等徒刑，緩刑2到5年。

不過，最高法院認為已經宣判的部分僅是非核心的國安法發展組織的部分，還有核心的刺探空軍軍購等國防機密部分事涉外患罪，因此向台灣高檢署告發。高檢署於2017年分案偵查，但因沒有具體事證證明許乃權等人刺探蒐集並交付國防機密，不符外患罪的構成要件，依法將許乃權等人不起訴處分。

(中時 )