馬來西亞僑領李金友獲頒清大榮譽校友

2018年06月30日 18:42 中時 陳育賢

馬來西亞籍華人企業家李金友（左四）昨天獲頒清大榮譽校友，其好友前總統馬英九先生特別到場觀禮、祝賀。（陳育賢攝）

馬來西亞籍華人企業家李金友（左四）昨天獲頒清大榮譽校友，受其獎學金幫助的優秀馬來西亞僑生開心獻花祝賀。（陳育賢攝）

一生尊崇中華文化、極重孝道的馬來西亞籍華人企業家李金友，為支持馬來西亞各民族優秀學生到清華就讀，4年前特別成立「馬來西亞綠野孝悌學生獎學金」，4年來已經幫助31位馬國學生，清大昨天頒贈榮譽校友，其好友、前總統馬英九特別到場觀禮。

清大昨天舉行李金友榮譽校友頒授典禮，包括李金友好友前總統馬英九、與李金友結緣的前校長陳力俊、校長賀陳弘及多位獲李金友獎助的馬國學生都到場觀禮。

馬英九表示，他對於李金友先生印象最深刻的是，多年前他應邀到馬來西亞南方大學演講，現場有1800位聽眾，李金友送了所有與會人士每人1本明朝大哲學家、文學家王陽明的傳習錄，讓他深覺遠在南洋的馬來西亞華人，竟能如此重視中華文化，現在李金友先生獲頒清大榮譽校友是實至名歸，他予以高度肯定，李金友也可以這個身分擴大推動中華文化。

賀陳弘指出，李金友是事業有成的海外華人中最能承繼傳統中華文化的1位，他篤信「沒有個人倫理，就沒有企業成功」，這樣的信仰與堅持實踐，助他在企業經營上取得極高的成就。

賀陳弘說，他曾應李金友邀請至馬國演講，講題就在闡述清大校訓「自強不息，厚德載物」，李金友聽到後回說，如果他早知道清華以此為校訓，就不必把兒子送到英國讀書了。

綠野集團董事長李金友是馬國的授勛爵士。馬國皇室為了表彰他對社會的突出貢獻，特授予「Tan Sri（丹斯里）」爵位，獲封爵位時年僅41歲，是馬來西亞華人中最年輕的受封者。

其於2014年捐贈台幣1600萬元成立「馬來西亞綠野孝悌學生獎學金」，支持馬來西亞各民族優秀學生到清華就讀。此獎學金每年獎助10位品學兼優的學生，受獎助者每年可領10萬元，最多可領4年，期間已經幫助了31名馬來西亞學生。

(中時 )