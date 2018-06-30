偷吃慘了？他神算網紅空姐「人生劇本」 網驚：時空旅人！

2018年06月30日 18:23 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

網紅空姐激戰小王攝影師事件愈演愈烈，昨(29日)晚間空姐臉書親自回應，反控唐姓老公家暴，及持續長達5年的無性生活，再度掀起網友正反面論戰，空姐瞬間多了不少同情的聲浪。而恰巧在空姐發表聲明約1小時前，PTT一名W網友「神算」空姐可能將婚姻危機化為轉機，事後網友紛紛湧入貼文「朝聖」。

一名W網友29日晚間8時多，在PTT發文分析，表示爆發外遇後，這位空姐還是有「轉圜空間」，網友指出，原本空姐網紅的追蹤人數就超過10萬，未來可以透過媒體「扳回一城」，上節目大談外遇事件，「把所有丈夫生活中的芝麻小事全部負面解讀」

W網友再提出建議，網紅空姐大可聲淚俱下，「訴說這幾年的婚姻生活其實很委屈 ，其實都是男方不好，兩人早已同床異夢」，帶起女性同仇敵愾的情緒，W網友預言，順利的話，女主角可順勢轉為通告藝人，上遍各大通告節目，「賺的錢比當網紅更多」。

W網友更表示，台灣社會終究對女性還是較多原諒和保護，網紅空姐一定會「過得更好」，而W網友在PTT發文後1小時，果然網紅空姐本人在臉書親自發文回應，淚訴外遇原因，還自爆老公家暴、性虐待等不堪家務事。

由於W網友分析過於神準，大批PTT鄉民湧入「神串」，朝聖留言「你是製作人?」、「你不要這麼專業好不好」、「幸福人生劇本」、「女權專家是你?」、「時空旅人是你」、「出來看上帝!!!!!!!!!!!!」、「TV搜查線，真情大考驗」、「有神快拜」

(中時電子報)