偷吃慘了？他神算網紅空姐「人生劇本」 網驚：時空旅人！

被老公爆料偷吃小王，空姐出面回應，反控老公家暴，並已長達5年無性婚姻。(翻攝臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

網紅空姐激戰小王攝影師事件愈演愈烈，昨(29日)晚間空姐臉書親自回應，反控唐姓老公家暴，及持續長達5年的無性生活，再度掀起網友正反面論戰，空姐瞬間多了不少同情的聲浪。而恰巧在空姐發表聲明約1小時前，PTT一名W網友「神算」空姐可能將婚姻危機化為轉機，事後網友紛紛湧入貼文「朝聖」。

一名W網友29日晚間8時多，在PTT發文分析，表示爆發外遇後，這位空姐還是有「轉圜空間」，網友指出，原本空姐網紅的追蹤人數就超過10萬，未來可以透過媒體「扳回一城」，上節目大談外遇事件，「把所有丈夫生活中的芝麻小事全部負面解讀」

W網友再提出建議，網紅空姐大可聲淚俱下，「訴說這幾年的婚姻生活其實很委屈 ，其實都是男方不好，兩人早已同床異夢」，帶起女性同仇敵愾的情緒，W網友預言，順利的話，女主角可順勢轉為通告藝人，上遍各大通告節目，「賺的錢比當網紅更多」。

W網友更表示，台灣社會終究對女性還是較多原諒和保護，網紅空姐一定會「過得更好」，而W網友在PTT發文後1小時，果然網紅空姐本人在臉書親自發文回應，淚訴外遇原因，還自爆老公家暴、性虐待等不堪家務事。

由於W網友分析過於神準，大批PTT鄉民湧入「神串」，朝聖留言「你是製作人?」、「你不要這麼專業好不好」、「幸福人生劇本」、「女權專家是你?」、「時空旅人是你」、「出來看上帝!!!!!!!!!!!!」、「TV搜查線，真情大考驗」、「有神快拜」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

大台中青春嘉年華　啟動健康充實… 關懷社區 高雄警方加強教育宣導

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。