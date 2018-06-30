陳菊蒞臨高市立圖書館旗山分館啟用典禮 不忘向鄉親請求支持陳其邁

2018年06月30日 18:27 中時 林雅惠

總統府祕書長陳菊等人啟動旗山圖書館的開館儀式，帶來書香新願景。（林雅惠攝）

高市立圖書館旗山分館今日落成啟用，總統府祕書長陳菊蒞臨會場致詞表示，自己在市長任內推動建設14座圖書館，感謝市府團隊的努力，她在過去8年獲得旗山鄉親高支持率，希望鄉親對她的疼惜轉向支持民進黨市長參選人陳其邁。

陳菊表示，市府團隊在旗山區獲得73%的高支持率，因此不管是防洪、治水、鼓山公園或圖書館等，市府以實際建設來感謝旗山父老，高雄市是全台在她市長任內建立圖書館最多的地方，旗山區是她任內第13座圖書館， 最後第14座將於8月2日完成。

陳菊說，旗山圖書館具有「弭平城鄉閱讀差距」的特殊意義。高市政府投入8000萬於旗山國中旁建設3層樓全新圖書館，新館舍可用空間達630坪、座位席次多達256席、提供逾8萬冊的館藏。

空間配置增加「多功能研習室」、「視聽多媒體區」，更貼心打造了融入旗山老街山牆及旗山車站意象的「兒童閱覽區」，以童趣的線條設計營造亮眼活潑的空間氛圍，規劃包含趣味角、故事屋、親子共讀等多元閱讀角落。

陳菊不忘向鄉親請求支持陳其邁，表示民進黨希望在高雄的執政一棒接一棒，一棒比一棒更棒，她希望旗山父老支持民進黨的陳其邁，而她為候選人輔選是應該的，市府團隊都有責任，應該要團結支持。

對於高雄市長選情民調顯示陳其邁領先韓國瑜，陳菊說，民調只是參考用，她對市府團隊努力的建設成果深具信心；至於真實的民調，每天都有滾動式的顯示，但她對陳其邁市長選情有信心。

(中時 )