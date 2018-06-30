誰在製造假民調 抓到了！游淑慧有圖為證

2018年06月30日 18:44 中時電子報 黃麗蓉 、 郭匡超

誰在製造假民調，終於抓到了！侯友宜、蘇貞昌民調五五波？打文大宿舍案有效否？北市議員參選人游淑慧直指，有些民調的可信度，就像相信生香蕉的皮好吃一樣。她更PO圖證明，英派「台灣世代智庫」委託製造的民調，就是跟人家不一樣！

游淑慧在臉書指出，這個智庫的背景，被視為是蔡英文總統的嫡系組織，創辦人立委陳明文是公認「英派」重要人物，而智庫執行長洪耀南則是民進黨祕書長洪耀福的親弟弟。

游淑慧強調，最重要的，台灣世代智庫的「民意調查」只是「名義調查」。它所發布的民調，每次對政府的滿意度都出奇的高，讓蔡總統「龍心大悅」，屬於自我療癒性的民調。至於選戰，它29日所做的蘇侯民調，蘇貞昌支持度為38.3％，侯友宜支持度為41.0％，兩人差距竟僅2.7個百分點，選情呈現五五波。這家智庫的民調可不可信？或許到新北菜市場去做街頭訪問還比較實際。

網友說：「台灣世代智庫是民進黨外圍組織，其黨內自我掩飾缺陷，講白是鴕鳥心態，年底選舉民進黨會輸到像過街老鼠，人人喊打。」、「自從菜英文上台後，所有官方或委託民調公司提供的數據，我都已經當成是個『尸比』了～」、「我們不一樣XD」、「千歲爺暗夜吹哨壯膽。」

(中時電子報)