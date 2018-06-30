來芒一夏吧！台南國際芒果節玉井場150公斤芒果冰吸睛

2018年06月30日 18:51 中時 莊曜聰

2018台南國際芒果節系列活動登場，大內區公所在青果集貨市場舉辦闖關及DIY活動，讓親子開心同樂。（莊曜聰攝）

台南芒果產季到來，市府舉辦的2018台南國際芒果節系列活動也熱鬧登場，芒果重要產地的玉井、大內都在暑假第一天推出產業文化活動，吸引民眾前來參加，大內區公所在青果集貨市場舉辦闖關及DIY活動，讓親子開心同樂，玉井區公所則由當地冰店業者合作，端出重達150公斤的芒果冰讓民眾分享，視覺味覺通通透心涼。

玉井芒果節今年選在中正路北極殿前封路舉辦，有別於去年開幕活動使用保麗龍道具惹出風波，今年「真槍實彈」，與轄區內讚冰店、老街冰舖、玉梅芒果冰等知名業者合作，現場製作超大碗的巨無霸芒果冰，看得人口水直流。

玉井區長張文榮表示，芒果的故鄉在玉井，活動前邀集老街商圈店家討論，決定打造一碗巨無霸芒果冰，由3家業者提供人力支援，使用直徑80公分、深40公的透明大碗，依序放入清冰、8種類的新鮮芒果、情人果、芒果釀及洛神花果乾，再用芒果冰淇淋點綴，炎熱夏天光看就消暑，揭幕後也分送在場民眾享用，眾人吃得津津有味。

大內區公所則推出適合全家大小一同參加的活動，並結合微旅行採果樂，狀元及第大內高手大會考，還有手做DIY芒果創意點心，銅板創意小吃「害羞情人系列」，闖關遊戲等，內容豐富多元好吃好玩。

(中時 )