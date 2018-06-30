A Cappella環島趴趴GO出發 行動音樂廳走到哪唱到哪

2018年06月30日 20:05 中時 陳育賢

為迎接即將到來的《2018Vocal Asia Festival》新竹國際阿卡貝拉藝術節，新竹市Big City遠東巨城購物中心與科華基金會樂計畫，推出阿卡貝拉音樂環島計畫─「A Cappella環島趴趴GO！」，今起駕著胖卡變身的「行動音樂廳」走到哪唱到哪！

巨城指出，此次活動是為《2018Vocal Asia Festival》新竹國際阿卡貝拉藝術節作暖身，徵召新竹在地海鷗．K人聲樂團，駕著胖卡變身的行動音樂廳，6位歌手預計花8天的時間，從新竹Big City出發一路南下，行經台中、台南、高雄、屏東，再往東部的台東、花蓮、宜蘭、台北，最後回到新竹，繞行全台938公里，走到哪唱到哪。

將於8月16日至8月19日在Big City遠東巨城購物中心盛大登場的2018年Vocal Asia Festival，將打破音樂會僅在藝術殿堂的限制，以Big City遠東巨城購物中心為圓心，將阿卡貝拉表演散布在新竹知名景點包含竹北新瓦屋、新竹東門城、新竹市立演藝廳舉行。

活動包含大師班工作坊、亞洲盃阿卡貝拉大賽、巨城舞台、哈客音樂會、閉幕音樂會以及阿卡日活動，此次並首度邀請雙大師團、來自美國的兩個世界冠軍團隊Women of the world 以及Home Free，並與來自世界各地近300位阿卡貝拉大師、歌手、學員共襄盛舉。

而為期4天的藝術節將推出多場次免費活動，Big city也在館內外多處設置演唱舞台，逛街購物的同時轉角就能遇到阿卡貝拉，讓歌聲唱響遠東巨城每個角落，相關免費活動可至藝術節官網vaf.vocalasia.com查詢、或洽Big City遠東巨城購物中心。

(中時 )