暑假動動腦 撲克競技VS警察辦的營隊活動

2018年06月30日 20:05 中時 馮惠宜

台中市警察局在草悟道舉辦107年暑期青春專案：「大台中青春嘉年華」活動，現場設攤讓參與民眾透過闖關遊戲落實預防犯罪教育。（馮惠宜攝）

台中市警察局在草悟道舉辦107年暑期青春專案：「大台中青春嘉年華」活動，台中市警察局總動員與出席貴賓一起為活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

6月30日暑假第一天為提供青少年朋友正常娛樂休閒，不但民間各色夏令營招生滿滿滿，台中市警察局在人潮匯聚的草悟道舉辦107年暑期青春專案：「大台中青春嘉年華」活動，台上各高中社團輪翻秀出才藝；而台灣華人德州撲克競技協會台中分會也在30日成立，開幕也舉辦開幕賽，讓滿18歲的同好同桌鬥智，未來每周一到周五將提供會員免費教學。

有鑑於暑假青少年朋友亟需正當休閒娛樂，台中市警局舉辦107年暑期青春專案：「大台臺中青春嘉年華」活動，邀請一中儀隊、逢甲管樂社等多個學校社團帶來各式表演，另市警局少年警察隊及各分局也另規劃了16場青少年休閒育樂活動，包刮劍道、籃球營、游泳等活動，讓大台中各區的青少年學生都有機會參與。

此外，台灣最大的撲克社團－「台灣華人德州撲克競技協會」台中分會也在30日成立，致力推廣重邏輯、排列組合的德州撲克競技活動，目前全台有超過5000會友，協會慶祝台中分會開幕連續三天全國性的積分賽吸引全台撲克高手前來競技。

華人德州撲克俱樂部執行長戴興雄指出，撲克競技已被體育署列入運動競技項目中，台灣學生數理能力強，在發展這項競技具有優勢，為推廣這項正當休閒，台中分會成立後每周一到周五也將免費教授課程，讓年滿18歲的會員體驗撲克競技的奧妙。

(中時 )