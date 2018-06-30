慈龍宮捐助學金 暑假前就幫學子備好註冊費

2018年06月30日 20:05 中時 張朝欣

為讓弱勢學子過1個快樂的暑假，雲林縣虎尾鎮慈龍宮昨天頒發助學金給雲林家扶國高中生，每人2000元共有50人受惠，雲林家扶感謝廟方在暑假前就幫學子把開學註冊費先「傳」一部分起來，減輕學子們的負擔。

慈龍宮主委林進元宮昨天前往雲林家扶頒發獎助學金，由雲林家扶主委陳燦勳代表接受，立法院最高顧問張嘉郡、虎尾鎮代會主席丁學忠等人也出席與會，勉勵弱勢學子勤勉向學，將來有機會再回饋社會。

張嘉郡、丁學忠表示，雲林家扶目前受扶助家庭共有1103戶，多為單親、隔代教養等弱勢家庭，每到開學，家長都要縮衣節食籌措子女的註冊費，感謝慈龍宮的善舉，希望藉此拋磚引玉，吸引更多善心人士共襄盛舉。

林進元說，暑假開始也代表家長要準備註冊費的時候，對於弱勢家庭而言是1筆不小的負擔，慈龍宮準備10萬元圓夢助學金，減輕弱勢家庭的負擔，也讓學子們感受社會的溫暖，進而帶給他們正向積極的力量。

國二謝姓女學生的阿公指出，他因為年紀大身體又不好，只能回收資源維生，收入很不穩定，為了省錢3餐多以白米粥配罐頭、醬油，就是希望多存一些錢做為孫女的註冊費費，感謝慈龍宮的助學金，減輕他不少負擔。

雲林家扶表示，除了慈龍宮的圓夢助學金，家扶還會持續幫學子們籌募其他助學金，讓家長不用為了註冊費煩心，與孩子共度1個快樂的暑假。

(中時 )