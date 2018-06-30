德州撲克競技大賽台中登場 250位撲克高手競技

2018年06月30日 20:05 工商 曾麗芳

台灣華人德州撲克競技協會正在台中舉辦全國性的積分賽，吸引撲克高手前來競技。（圖／曾麗芳）

為慶祝台中分會開幕，台灣華人德州撲克競技協會在台中市舉辦全國性的積分賽，吸引撲克高手前來競技。（圖／曾麗芳）

台灣華人德州撲克競技協會正在台中舉辦全國性的積分賽，吸引250位撲克高手前來競技。（圖／曾麗芳）

台灣最大的撲克社團-台灣華人德州撲克競技協會，不僅已獲合法立案，並陸續在全台六縣市成立分會，推廣德撲競技運動，最新分會已落腳台中市！該協會為慶祝台中分會開幕，於6/28-7/1舉辦全國性的積分賽，賽事列入GPIC國際積分，吸引250位撲克高手前來競技。

台灣華人德州撲克競技協會執行長戴興雄表示，7/1決賽將有15％、75人晉級決賽，有機會參加7/13-7/29登場的「第4屆台灣撲克百萬大賽」，總冠軍將可獲得總價值超過百萬元的大獎。

據悉，包括戴興雄、馬尼拉國際賽三冠王-蕭翠涵（巧克力）、2016 APOY亞洲年度最佳排手-傑克船長、馬尼拉超級系列賽冠軍林魔等人，最具奪牌希望。

不僅如此，目前如火如荼在六縣市分會進行的競技，積分與名次也列為中華代表隊選拔的依據，預計選出6位隊員、代表國家參加今年10月在泰國曼谷舉行的「亞洲國家盃競技撲克團隊賽」。該賽事已獲得「國際體育總會」及「國際奧委會」的認可與支持，台灣選手透過撲克運動競技賽事進運奧運、指日可待！

戴興雄表示，台灣人的數理能力、世界知名！台灣選手的德州撲克牌技、近年內也屢屢在國際大賽中大放異彩！但選手以往單打獨鬥、國際拼戰，很辛苦！奪獎選手更希望有更多年輕玩家新血加入，參與合法賽事活動，鍛鍊牌技，甚至走向國際，為台灣爭光，「台灣華人德州撲克競技協會」因此於2015年9月誕生，目前全台總會員數達5,000人。

該協會不但通過政府核可立案，就連教育部體育署已認證德州撲克為運動競技項目，同時獲得國際賽會組織認可！6月中剛在新北分會、舉辦國際性賽事「日本AJPC亞洲巡迴賽」台灣站的賽事，吸引了來自新加坡、馬來西亞、中國、香港、菲律賓等9個國家與地區、近500名國內外選手來台參賽，教育部體育署更實際支持，同意列名指導單位。

本身就是撲克競技高手的戴興雄表示，德州撲克的刺激之處、就在玩家的勝負、全在自己手上兩張牌，和牌桌上陸續發下的五張公牌！玩家得憑兩張手牌、決定策略，透過下注影響同桌玩家，並觀察其他玩家的下注、來推算對手的底牌，十足的腦力與算計；運氣也常是關鍵，經常是第四、五張公牌發下時、瞬間豬羊變色、順逆倒轉，一場牌局下來，心臟強度備受考驗。

戴興雄表示，玩家的武器，就是機率計算、實戰經驗和心理戰。「選手必須維持思路清晰，決定扣牌、跟牌、加注或棄牌的時機；遇上經驗老到的玩家同桌，彼此間的鬥智還會更複雜、更詭譎！」但跟電影常見情節不同的是，專業的玩家、不會只專注贏取單局彩金，而是步步為營、局局鬥智、虛虛實實、該放就放！

從數學的機率學、跟人的心理學出發，甚至考驗耐性，經常壞牌也能打出好成績；若急躁、無法沉著應戰，很容易落得慘輸被淘汰的命運；設法讓自己最後贏得最多的戰果、才能爭取最高的名次。

台灣華人德州撲克競技協會新成立的台中分會，位於北屯區太原路三段，可容納15張德撲牌桌、寬敞舒適、讓玩家盡情競技；現場最吸睛的就是酷炫的LED呼吸「決賽主桌」，以及符合人體工學的電競椅，讓FINAL TABLE的玩家倍感禮遇、也增添賽事可看性！

值得一提的是，該協會為提高台灣選手參賽水平、並培育未來競賽新血，還將不定期安排座談會，邀請國內外撲克奪獎好手，為撲克迷們解析賽事，分享賽事心得；此外，還會提供新會員們賽事前、中、後期賽事理論、手牌範圍、手牌策略、防守邏輯等策略分享；每周一至周五下午免費教學。

(工商 )