因應年底選舉市議會將趕進度開會 讓市議員拼未來四年

2018年06月30日 20:05 中時 陳世宗

台中市議會第2屆第7次定期大會，將於下周結束，原本應有3個月休會期，卻年底將舉行9合1大選，因應年底選舉市議會將緊鑼密鼓趕著開會。除立即要召開臨時會外，第8次定期會也緊接著舉行。市議員除需準備質詢議題外，還勤跑基層衝選票，將是本屆這4年來最充實又忙碌的半年。

台中市議會指出，第7次定期大會將於7月4日結束。7月3日召開第20次程序委員會，討論第14次臨時會議程。7月11日至7月17日召開第14次臨時會議，將審議市府所提今年度追加減預算案。7月20日召開第21次程序委員會，討論第8次定期大會議程。預計8月1日至10月9日召開第8次定期大會。

市議員表示，往年上半年會期約於7月初結束後，下半年的會期會到10月中旬才會召開，中間會間隔3個多月的休會期間，即是外界宣稱的「議會放暑假」，讓議員可以出國帶家人去旅遊或考察。許多議員會趁這休會期間勤跑基層，今年則被迫改變，否則就沒有未來的4年。

市議員說，距離年底選戰只剩下4個多月的時間，事實上，市議員早就已經開始備戰，根本無心問政。第7次定期大會期間，許多議員幾乎都已經不出席會議，甚至都改用書面質詢，儘量利用時間勤跑基層；萬一年底選戰敗北，現在質詢無異是自毀前程。

若按照往年議程，下半年的定期會將會一直開到12月，屆時選舉已經結束，若不幸落選的議員，卻還要繼續審議明年度預算也不合理；面對選戰逼近、鋒火已點燃下，唯有勤跑基層、爭取選民支持，才能立於兵家不敗！本屆第8次定期大會將提早召開，同時亦提早落幕。

(中時 )